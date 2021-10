Gelnhausen (ots) -Ganz unzensiert nimmt der Roman "Der Zirkel des Narzissten: Mit dem Rücken zur Wand" von Valerija Konstantinovna Skripnicenko den Leser auf eine Lebensreise mit, die emotional bewegend ist. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle ist nicht zu hoch gegriffen.Eine hinreißende Liebesgeschichte erwärmt das Herz des Lesers und emotionaler Missbrauch lässt es im gleichen Zug erkalten. Der Roman zeigt wie aufgrund einer Schwäche für narzisstisch veranlagte Menschen man in den Wahnsinn getrieben werden kann. Gleichzeitig erkennt der Leser wie stark man als Mensch sein kann und dass man nur selbst sich aus diesem Teufelskreislauf befreien kann - indem man das Muster durchbricht, das man seit Kindertagen gewohnt ist.Ein Buch das unter die Haut geht und die Augen öffnet.Zum Buch: Der Zirkel des Narzissten: Mit dem Rücken zur Wand von Valerija Konstantinovna Skripnicenko, 24,95 Euro, 292 Seiten, ISBN: 978-3347369030Zur Autorin: Valerija Konstantinovna Skripnicenko wurde im Jahr 1986 in Kasachstan geboren und lebt seit 2018 mit ihrem Mann, im Süden Deutschlands. Sie schrieb als Kind bereits gern Geschichten und arbeitet erfolgreich - als Ghostwriterin - seit 2018. Ihre Romane kennzeichnen sich durch primitive Formulierungen, Zynismus, unzensierte und unbeschönigte, realitätsnahe Geschichten aus und ihr besonderer Schreibstil spricht den Leser nicht nur an, er spricht ihm aus der Seele. Frau Skripnicenko geht in dem Schreiben ihrer Romane auf und durchlebt während des Verfassens ihrer Manuskripte all die Akte, die sie beschreibt.Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5043978