BASF hat sich eine Kreislaufwirtschaft zum Ziel gesetzt, in der Rohstoffe geschont, Kunststoffabfälle reduziert und die Materialien ihr volles Potenzial entfalten können. Eine Vielzahl an Innovationen zeigt das Unternehmen auf der Fakuma. Leistungsstarke Materiallösungen in der eMobilität Alternative Antriebe, Elektromobilität und Einsparung von CO2 Emissionen sind die bestimmenden Themen in der Automobilbranche. Mit vielen Lösungen zeigt BASF, welches Potential in den vielseitig einsetzbaren technischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...