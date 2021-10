Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am 21. November finden die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Chile statt, berichten die Analysten der DekaBank.In den Umfragen führe der linksgerichtete Kandidat Gabriel Boric mit 22% der Stimmen. Er habe einen deutlichen Vorsprung vor den nächstgelegenen Kandidaten. Allerdings sei etwa die Hälfte der Wähler noch unentschlossen. Auch wenn er noch weiter zulegen sollte, sei es unwahrscheinlich, dass er eine absolute Mehrheit erreiche, was eine Stichwahl am 19. Dezember notwendig machen dürfte. Die Analysten der DekaBank rechnen zudem mit einem fragmentierten Parlament. Die konservative Regierungskoalition leide unter der geringen Popularität des Präsidenten Sebastian Piñera, dem eine schlechte Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vorgeworfen werde. Eine weitere Belastung sei diese Woche hinzugekommen, als der Präsident in den Pandora-Papers genannt worden sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...