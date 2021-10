Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflationssorgen an den Finanzmärkten nehmen spürbar zu und tangieren sowohl Aktienanleger als auch Investoren in vermeintlich sicherere Staatsanleihen, so die Analysten der Nord LB.Letztere seien deutlich unter Druck geraten: Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen sei seit Anfang August von unter -0,50% auf zuletzt -0,15% gestiegen, das Pendant zehnjährige US-Treasuries von unter 1,20% auf über 1,60%. Dazu beigetragen hätten Hoffnungen, was die Ausbreitung von Covid-19 angehe. Daraus hätten Erwartungen einer stärkeren Konjunkturerholung, aber gleichzeitig auch erhöhte Inflationsängste aufgrund von Engpässen bei Rohstoffen - insbesondere Energie - Gütern und auch Arbeitskräften resultiert. Zudem hätten sowohl die Federal Reserve (z.B. in ihren Dot Plots) und in abgeschwächter Form auch die EZB Signale für einen baldigen bzw. frühzeitigeren Schwenk in der Geldpolitik angekündigt. Angesichts des Preisauftriebs in einigen besonders wichtigen Sektoren für Vorleistungen (Energie, Halbleiter, Metalle, ...) werde jedoch zunehmend auch diskutiert, dass genau diese Tendenzen Investitionen und Konsum und damit den gesamten Konjunkturaufschwung wieder signifikant abbremsen könnten - quasi als "innerer Regulator des Makro-Systems"! ...

