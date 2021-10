Im Zuge der geplanten Photovoltaik-Pflichten in verschiedenen Bundesländern will das Unternehmen künftig auch gewerblichen Kunden, ein Mietangebot machen. Die Höhe der Miete richtet sich dabei nach der individuellen Anlagenkonfiguration.Ezee Energy hat nach eigenen Angaben bereits etwa 10.000 Photovoltaik-Anlagen bis 10 Kilowatt Leistung, die Kunden zur Miete angeboten werden, finanziert. Nun plant das Unternehmen eine Ausweitung seines Mietmodells auch auf gewerbliche Kunden. So sollen auch Unternehmen künftig ohne eigene Investition zu einer Photovoltaik-Anlage auf ihrem Dach kommen. Dies werde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...