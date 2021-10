Die Energiekrise ist in Asien angekommen, vor allem in China und Indien, die den globalen Wachstumsmotor darstellen. Welches Schwellenland und welche Unternehmen jetzt an der Börse profitieren könnten, w:o TV!

Enthaltene Werte: CNE100000767,CNE100000957,INE522F01014