Unterföhring (ots) -Große Neueröffnung in SAT.1! Herzlich Willkommen in der "Halbpension mit Schmitz". Ralf Schmitz öffnet am Freitag, 15. Oktober 2021, um 22:55 Uhr die Pforten seiner neuen Impro-Comedy-Unterkunft in SAT.1. Zum Opening begrüßt der Comedian Sängerin Beatrice Egli als Promi-Gast neben seiner Stammbesetzung Janine Kunze, Kathrin Osterode und Simon Pearce. Spielleiter und Ansager Pierre M. Krause hat sich als Eröffnungs-Geschenk eine ganz besondere Aufgabe für Ralf Schmitz einfallen lassen: Am Freitag ist "Ja-Tag" und der "Halbpension mit Schmitz"-Gastgeber muss alle Fragen, Bitten und Wünsche mit "Ja" beantworten. ALLE. Das werden seine Gäste hoffentlich nicht ausnutzen ..., oder?!In den folgenden Ausgaben von "Halbpension mit Schmitz" bewundert Jenke von Wilmsdorff originale Ralf Schmitz Kunst (22. Oktober). Guildo Horn trifft sein Blind Date Lisa Feller (29. Oktober). Und Smudo sucht einen Rückzugsort von dem ganzen Musik-Wahnsinn - ausgerechnet in der "Halbpension mit Schmitz" (5. November)."Halbpension mit Schmitz" ab Freitag, 15. Oktober 2021, 22:55 Uhr, in SAT.1Mehr Infos und interessante Fakten zu Ralf Schmitz während der Sendung auf dem Smart-TV über den red button auf der Fernbedienung.Hashtag zur Show: HPmitSchmitz