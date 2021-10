Die Gerresheimer AG hat am Dienstag Geschäftszahlen veröffentlicht. Diese fielen teils besser aus als erwartet - die Kurse gewinnen nach Bekanntgabe fünf Prozent an Wert. Gleichwohl zeigt sich die Charttechnik weiterhin angespannt: die Kursschwäche könnte sich fortsetzen. Das eröffnet grundsätzlich weiteres Abwärtspotenzial. Was Anleger wissen...

