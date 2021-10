Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -Kliniken für Kardiologie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt als anerkannte Ausbildungsstätte etabliertDie Weiterbildung zum Facharzt ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die berufliche Karriere in der Medizin. Das Erlernen besonderer ärztlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten ermöglicht zudem die bestmögliche medizinische Versorgung der Patienten und sichert die Behandlungsqualität. Die dafür erforderlichen Weiterbildungsabschnitte können nur in Kliniken absolviert werden, die von den jeweils zuständigen Landesärztekammern zur ärztlichen Weiterbildung ermächtigt sind. Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt (https://www.campus-nes.de/) gehört seit vielen Jahren dazu."Die Herzmedizin in Bad Neustadt hat eine überdurchschnittlich hohe Expertise, und wir haben systematisch in die Weiterbildung investiert", sagen die Chefärzte der Klinik Kardiologie I (https://www.campus-nes.de/medizin-pflege/unsere-kliniken/kardiologie.html), Prof. Dr. med. Sebastian Kerber, und der Klinik Kardiologie II (https://www.campus-nes.de/medizin-pflege/unsere-kliniken/kardiologie.html), Prof. Dr. med. Thomas Deneke. "Wir begleiten die steigenden Anforderungen für junge Ärztinnen und Ärzte an ihre Weiterbildung und unterstützen hier gezielt. Durch das Bündeln von Expertisen, die enge fachübergreifende Vernetzung und fortschrittliche Technologien gelingt es uns, für den RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt viele Talente zu gewinnen, auszubilden und auch zu halten", so Prof. Kerber.Hochqualifiziertes Team sichert FacharztausbildungKennzeichnend für die Weiterbildung ist die praktische Anwendung ärztlicher Kenntnisse in der ambulanten, stationären und rehabilitativen Versorgung der Patienten. Am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt sind alle diese Bereiche an einem Klinikstandort vertreten. Die Facharztqualifikation Innere Medizin und Kardiologie sowie Internistische Intensivmedizin kann hier erlangt werden. Darüber hinaus sind die Klinken für Kardiologie von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie als Ausbildungsstätte für Interventionelle Kardiologie und Interventionelle Rhythmologie zertifiziert. Das Team der Chef- und Oberärzte verfügt über sämtliche Qualifikationen der Inneren Medizin, Kardiologie sowie zahlreiche Zusatzqualifikationen, wie Notfallmedizin oder Internistische Intensivmedizin. Die langjährige Schwerpunktbildung bei der Qualifikation der Mitarbeitenden ermöglicht qualifizierten Oberärzten die Übernahme von Chefarztpositionen.Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen im Oktober/NovemberDie Klinik für Kardiologie bietet im Oktober und November nachfolgende Präsenzveranstaltungen in Bad Neustadt a. d. Saale an, die unter Einhaltung der gültigen Corona-Schutzmaßnahmen stattfinden.Mittwoch, 13. Oktober 2021Update zur Interventionellen Therapien von HerzklappenfehlernNeueste Entwicklungen der minimal invasiven Therapie von Erkrankungen der HerzklappenMontag, 25. Oktober 2021Medizin für Musiker - Prävention und Behandlung von MusikernSamstag, 6. November 2021, 10:00 bis 13:00 UhrPatientenseminar: BluthochdruckEine Veranstaltung im Rahmen der Herzwochen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Herzstiftung.Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG (https://www.rhoen-klinikum-ag.com/), steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM AG | Unternehmenskommunikation und MarketingHeike OchmannT. +49 9771 65-12130 | heike.ochmann@rhoen-klinikum-ag.comRHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt | Referentin UnternehmenskommunikationKatrin Maria SchmittT. +49 9771 66-26100 | kommunikation@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5044271