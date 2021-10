Location Intelligence Data von PlaceSense für über 5.000 Hamburger Unternehmen

PlaceSense, ein führendes Unternehmen für standortbasierte Informationen und Analysen der Besucherfrequenzen, kündigt den Start seines kostenlosen Premiumservices für Deutschland in Hamburg an. Mit PlaceSense werden tausende lokale Unternehmen in der Lage sein, einfach auf datenbasierte Standortinformationen zuzugreifen, die es ihnen ermöglichen, ein neues Maß an Verständnis für ihre Besucher, Kunden und Wettbewerber in und um die Stadt zu gewinnen.

"Es war schon immer unsere Vision, jedem Unternehmen die Vorteile standortbezogener Informationen zu erschließen", so Dan Gildoni, CEO und Mitgründer von PlaceSense. "Durch die kostenlose Bereitstellung wertvoller datenbasierter Standortinformationen unterstützen wir den Erfolg lokaler Unternehmen. Wir freuen uns darauf, Erkenntnisse aus diesem Launch in künftige Expansionen einfließen zu lassen".

Mit dem Online-Tool von PlaceSense können Unternehmen in Hamburg die beliebtesten Standorte und Geschäfte in unterschiedlichsten Kategorien einsehen (Fashion, Einkaufszentren, Restaurants, Hotels etc). Unternehmen können darüber hinaus gezielt Standorte und Geschäfte vergleichen, die von besonderem Interesse sind. Sie erhalten ferner Einblicke in Besuchertrends sowie in Veränderungen der Besucherfrequenz im Kontext der Einzugsgebiete, Verweildauer oder beliebter Wochentage und -stunden.

PlaceSense, mit Niederlassungen in Israel, Deutschland und der Slowakei, arbeitet mit führenden Unternehmen, wie z.B. Cushman Wakefield, Lidl und Nielsen zusammen. Auf der Basis der proprietären Technologie, die sicherstellt, dass alle Daten anonymisiert werden, erfüllt PlaceSense höchste Datenschutzauflagen. PlaceSense ist jüngst eine strategische Partnerschaft mit Kintyre, einem führenden deutschen Immobilienspezialisten, eingegangen.

Über PlaceSense

PlaceSense ist ein führendes Unternehmen für standortbasierte Informationen und Analysen von Besucherfrequenzen. Dabei werden anonymisierte, aggregierte Statistiken und Geo-Visualisierungen aus Millionen von Datensätzen generiert. PlaceSense arbeitet mit führenden Unternehmen, wie z. B. Cushman Wakefield, Drees Sommer und Union Investment zusammen. Nielsen und E.ON zählen zu den Investoren von PlaceSense. Weitere Informationen finden Sie unter placesense.ai.

