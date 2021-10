Der Goldpreis ist nach einem kurzen Aufatmen wieder zurück ins Glied getreten. Die Inflationssorgen sollten aber wieder Rückenwind geben. Die Preissteigerungen sind offenbar gekommen, um zu bleiben.

Goldpreis: Rauf und runter am Freitag

Der Freitag war ein wenig exemplarisch für den Goldpreis in diesem Herbst. Ein enttäuschender und etwas vieldeutiger US-Arbeitsmarktbericht sorgte erst für jede Menge Rückenwind und Gold stieg deutlich an. Doch im Laufe des Nachmittags war es schon wieder vorbei. Denn die Anleiherenditen in den Vereinigten Staaten zogen weiter an und auch der Dollar zeigte sich sehr robust. Schnell waren die Gewinne beim Goldpreis wieder verloren. Charttechnisch lief es dabei quasi lehrbuchmäßig ab, denn der Goldpreisanstieg kam am Widerstand bei 1.785 US-Dollar je Unze zum Stehen.

Starker Dollar als Bremsklotz

Aktuell notiert Gold rund 20 Dollar niedriger. Die Stärke des Greenbacks setzt sich fort und die professionellen Anleger setzen darauf, dass der Dollar weiter gegenüber dem Euro und anderen Währungen zulegen kann. Laut Analysten dürfte diese Stärke auch anhalten, solange die Europäische Zentralbank keine Zeichen für eine Ende der Anleihekäufe und der Politik des billigen Geldes sendet. Sie hängt der Federal Reserve hinterher, der vom Markt bereits die erste Zinserhöhung für den Herbst nächsten Jahres unterstellt wird. Der EZB sind dagegen de dacto die Hände gebunden. Eine Zinserhöhung in den kommenden Jahren würde die Finanzlage einiger EU-Staaten gefährden. ...

