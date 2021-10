China sieht offenbar noch Potenzial, der Krypto-Branche den Garaus zu machen. Nach zahlreichen Verboten soll es Firmen jetzt untersagt werden, in Bitcoin-Mining zu investieren. Zuletzt ist China hart gegen Kryptowährungen wie den Bitcoin vorgegangen. Zunächst wurde nach und nach den Bitcoin-Mining-Aktivitäten in dem Land der Stecker gezogen - angeblich wegen des hohen Stromverbrauchs. Anschließend ging es weiteren Mitgliedern der Branche an den Kragen. Der bisherige Höhepunkt des Verbotsreigens: Im September kündigte China das Aus für alle Krypto-Aktivitäten an. Jetzt ...

