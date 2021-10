DJ Johnson & Johnson verliert Entwicklungschef

Von Peter Loftus

NEW YORK (Dow Jones)--Der Top-Wissenschaftler von Johnson & Johnson, der den Turnaround der Pharmasparte des Unternehmens und die Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs leitete, wird Ende des Jahres in den Ruhestand gehen. Paul Stoffels, der 59 Jahre alt ist, werde am 31. Dezember als stellvertretender Vorsitzender des Exekutivausschusses und Chief Scientific Officer zurücktreten, teilte J&J mit.

Das Unternehmen aus New Brunswick, das Band-Aid-Verbände und Tylenol-Schmerzmittel sowie Therapien für Krankheiten wie Krebs und Psoriasis herstellt, nannte zunächst keinen Nachfolger.

