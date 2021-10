Laut einer IMAS-Studie im Auftrag der Erste Bank und Sparkassen ist nach wie vor das Sparbuch mit seinen Kernaspekten der Gewohnheit und Sicherheit das liebste Sparprodukt. "Die Sparerinnen und Sparer erkennen, dass das Geld auf dem Sparbuch im derzeitigen Niedrigzinsumfeld und mit der aktuellen Inflationsrate weniger wird. Dies sollten sie zum Anlass nehmen, um sich über alternative Anlagemöglichkeiten im Rahmen ihrer Risikobereitschaft beraten zu lassen", so Gerda Holzinger Burgstaller, Vorstandsvorsitzende der Erste Bank. So geben nicht nur 62 Prozent an, dass das Sparbuch heute kein zeitgemäßes Sparprodukt mehr ist, das Sparbuch verliert im 10-Jahres-Vergleich auch um 12 PP, während beispielsweise Wertpapiere um 6PP zulegen konnten ....

