… für genaues Hinschauen. Mehr als 50 % Wertverlust schaffte die TEAMVIEWER-Aktie in weniger als zwei Wochen. Am 6. Oktober wurde der Ausblick nach unten angepasst, was schlechtere Einschätzungen durch Analysten nach sich zog.



Heute folgt ein Impuls in Gegenrichtung: TEAMVIEWER kooperiert mit Google!



Die Aktie hatte im Tagestief 13,44 € markiert, sprintete aber bis 15,37 €. Was für eine Kooperation sorgt für so viel Schwung?



TEAMVIEWER stellt Anwendungen für die Augmented Reality bereit, die in der Google Cloud abrufbar sind. Das kooperative Gesamtprodukt verbessert die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Ein Beispiel ist das "Assisted Order Picking": Googles Datenbrille wird mit der "Vision Picking Software" von TEAMVIEWER kombiniert. Ergebnis: Sachbearbeiter steuern einen Bestellvorgang rein mit den Augen, ihre Hände bleiben frei.



Nie stand die TEAMVIEWER-Aktie so tief wie heute. Zeit für Stockpicking.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

TEAMVIEWER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de