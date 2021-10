DJ SPD, Grüne und FDP: Bis Freitag Entscheidungsgrundlage für Gespräche

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--SPD, Grüne und FDP wollen bis Freitag eine Entscheidungsgrundlage für Koalitionsverhandlungen ausarbeiten. Das erklärten die Generalsekretäre der drei Parteien nach weiteren Sondierungsgesprächen zur Bildung einer Ampel-Koalition. Man wolle ein gemeinsames Papier verfassen, in dem die Ergebnisse der bisherigen Gespräche festgehalten werden. Dies soll dann am Freitag in einer weiteren Sondierungsrunde besprochen werden.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und Grünen-Generalsekretär Michael Kellner zeigten sich zuversichtlich über den Ausgang der Gespräche. FDP-Generalsekretär Volker Wissing war zurückhaltender und sprach von der "Stunde der Wahrheit", die nun vor den potentiellen Partnern läge. Er betonte, dass man erst am Ende von Koalitionsverhandlungen sagen könne, ob eine Zusammenarbeit möglich sei.

SPD: Sind auf gutem Weg

"Ich finde, wir sind auf einem guten Weg", erklärte Klingbeil nach den Gesprächen auf die Frage, ob ein Ampelbündnis wahrscheinlicher geworden sei. "Wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht. Das ist, finde ich, gut gelungen in diesen eineinhalb Tagen. Und das sage ich in vollem Bewusstsein, dass wir noch viel Strecke vor uns haben, dass es noch die ein oder andere Hürde auf dem Weg geben wird."

Ähnlich zuversichtlich äußerten sich auch die Grünen. "Die Menge an Gemeinsamkeiten ist größer geworden. Die Menge an Unterschieden ist kleiner geworden. Aber es bleiben auch noch Sachen zu lösen, zu klären", erklärte Kellner.

FDP vorsichtiger

FDP-Generalsekretär Wissing sprach von einer guten Gesprächsatmosphäre. Man werde nun zu Papier bringen, was FDP, Grüne und SPD gemeinsam tragen könnten. Auf Basis dieser "Entscheidungsgrundlage" wolle man am Freitag befinden, "ob wir unseren Gremien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfehlen können", so Wissing. Aber man könne nicht aus dem Ende eines Sondierungsprozesses schließen, dass damit zugleich ein Koalitionsvertrag verhandelt sei. "Bei solchen Gesprächen gilt immer, dass erst dann etwas vereinbart ist, wenn alles vereinbart ist", betonte Wissing.

Die potentiellen Koalitionäre haben bei der heutigen Sitzung nach Teilnehmerangaben unter anderem Europa und Migration besprochen.

Hauptstreitpunkte in den Verhandlungen zur Bildung einer Koalition dürften die Themen Haushalt und Finanzen sein. SPD und Grünen befürworten höhere Steuern für Vermögende, die FDP lehnen Steuererhöhungen ab. Die Grünen wollen die Schuldenbremse aufweichen, was die FDP ebenfalls ablehnt. Grüne wollen jährlich 50 Milliarden Euro in den Klimaschutz und Digitalisierung investieren.

