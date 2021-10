Vor zehn Jahren fing die afghanische Geschäftsfrau Roya Mahboob an, ihre Mitarbeiterinnen in Bitcoin zu bezahlen. Die meisten Frauen in Afghanistan hatten damals kein eigenes Bankkonto, weil sie es nicht eröffnen durften oder weil ihnen die Dokumente dafür fehlten. Dass die Kryptowährung nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban...

Den vollständigen Artikel lesen ...