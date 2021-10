(shareribs.com) London 12.10.2021 - Der Goldpreis setzte seine Seitwärtsbewegung in den vergangenen Tagen fort. Am Dienstag ging es über die Marke von 1.760 USD nach oben, gestützt von einer zunehmenden Sorge um die Konjunktur. Der Goldpreis wurde seit Beginn der Pandemie gestützt von einer ultralockeren Geldpolitik. Nun planen immer mehr Notenbanker den Ausstieg aus dieser Geldpolitik, was den Goldpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...