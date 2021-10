DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 13. Oktober 2021 (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September, Frankfurt 07:00 DE/Cropenergies AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Mannheim *** 08:00 DE/Verbraucherpreise September (endgültig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+4,1% gg Vj vorläufig: 0,0% gg Vm/+4,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+3,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz August PROGNOSE: k.A. zuvor: -12,7 Mrd GBP *** 08:00 GB/BIP August PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +2,8% gg Vq zuvor: +3,6% gg Vq 09:30 DE/Bitkom, PK zum Online-Handel, Berlin 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Abschluss mündliche Verhandlung in Sachen "Anhebung der absoluten Obergrenze der Parteienfinanzierung" und Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens (seit 12.10.), Karlsruhe *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Industrieproduktion August Eurozone PROGNOSE: -1,7% gg Vm/+4,6% gg Vj zuvor: +1,5% gg Vm/+7,7% gg Vj 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), PG (per Videokonferenz) mit Präsident Sewing zur Jahrestagung von Weltbank und IWF *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q, New York *** 13:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK (virtuell) zum Fiscal Monitor 13:00 DE/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), PG (per Videokonferenz) zur Reform der Bafin *** 14:30 US/Realeinkommen September *** 14:30 US/Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,3% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+4,0% gg Vj 15:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK mit IWF-Chefin Georgieva *** 15:45 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK zum Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure, Washington *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 21./22. September 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - CN/Handelsbilanz September *** - GB/Industrieproduktion August PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q (vor Börsenbeginn), New York - FR/Internationale Energie Agentur (IEA), Veröffentlichung World Energy Outlook (WEO), Paris ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2021 09:25 ET (13:25 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.