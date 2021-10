Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Teamviewer. Nach dem Kurseinbruch um fast 54 Prozent in zwölf Handelstagen hat die Aktie heute eine Stabilisierung gestartet. Der Anbieter von Software für Fernwartungen und Videokonferenzen hatte in der vergangenen Woche die Prognose kräftig gekappt. Daraufhin meldeten sich immer mehr Analysten zu Wort und zeichnen ein klar negatives Bild. Die Nachricht über eine Kooperation mit Google lockt aber einige Anleger. Bei den Verkäufen steht BioNTech im Fokus. Die Papiere von BioNTech befinden sich unverändert im Korrekturmodus. Die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs haben sich erneut mit dem deutschen Biotech-Wert befasst und ihre Einschätzung bestätigt. Vor allem von einem Krebskongress Mitte November, bei dem die Mainzer einige Daten präsentieren wollen, könnten wieder positive Impulse ausgehen.