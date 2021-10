DJ MÄRKTE USA/Gut behauptet in vorsichtigem Geschäft

NEW YORK (Dow Jones)--Gut behauptet ist die Wall Street am Dienstag in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,1 Prozent auf 34.553 Punkte, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite legen in gleichem Ausmaß zu. Teilnehmer rechnen mit einem wechselhaften Geschäft, da die Unsicherheit zur Zeit groß ist. Hauptthema bleibt die Inflation, die zunehmend Sorge bereitet. In diesem Zusammenhang steht am Dienstag vor allem der Staatsanleihemarkt im Fokus, der am Vortag wegen des Columbus Day geschlossen hatte.

Wegen der Inflationserwartungen könnte mit steigendem Druck auf die Notierungen zu rechnen sein. Aktuell liegt die Rendite der zehnjährigen Papiere bei 1,61 Prozent und damit in etwa auf dem Freitagsniveau. Vor allem die Energiepreise treiben gegenwärtig die Teuerung an. Auf Tagesbasis legt der WTI-Ölpreise nochmals etwas zu, während Brent minimal abgibt. Teilnehmer erwarten in nächster Zeit indes einen weiter aufwärts gerichteten Markt.

Weiterhin Sorge bereitet der strauchelnde Immobiliensektor in China. Zwei Vorstandsmitglieder des angeschlagenen Bauträgers Fantasia sind zurückgetreten, nachdem das Unternehmen eine Anleihe in Höhe von 206 Millionen Dollar nicht bedienen konnte. Die Probleme von Fantasia verstärken die Sorge, dass die Schwierigkeiten im chinesischen Immobiliensektor über Evergrande hinausgehen.

Berichtsaison beginnt am Mittwoch

Mit Zurückhaltung ist ferner wegen der anstehenden Berichtssaison zum dritten Quartal zu rechnen. Am Mittwoch startet sie mit JP Morgan und Blackrock, andere Großbanken und sonstige Unternehmen folgen im weiteren Wochenverlauf. Die Märkte haben ein Auge darauf, wie sich Inflation und Lieferkettenprobleme in die Ergebniszahlen der Unternehmen hineingefressen haben. Zudem werden am Mittwoch die US-Verbraucherpreise für September weiteren Aufschluss über die aktuelle Teuerung in den USA liefern.

Die Aktien von Merck steigen um 0,1 Prozent, nachdem das Unternehmen und sein Partner Ridgeback Biotherapeutics einen Antrag auf Zulassung ihrer Covid-19-Pille bei den US-Gesundheitsbehörden beantragt haben. Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung eines lang gesuchten Medikaments für die Anwendung zu Hause.

KKR & Co. legen um 0,2 Prozent zu. Die Beteiligungsgesellschaft teilte mit, dass die Gründer Henry Kravis and George Roberts als Unternehmenslenker zurücktreten werden.

Signet mit höherer Prognose fest

Signet Jewelers erhöht ihre Prognosen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr, da die geringeren staatlichen Anreize und die Verlagerung der Kunden auf Ausgaben für Unterhaltung und Reisen den Umsatz nicht so stark beeinträchtigen wie befürchtet. Die Aktie rückt um 1,4 Prozent vor.

Die Titel des Cannabisunternehmens High Tide verteuern sich um 1,6 Prozent, nachdem seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana die Genehmigung zur Geschäftsaufnahme in British Columbia erhielt.

Am Devisenmarkt zeigt der Dollar erneut Stärke, befördert von der Erwartung eines baldigen Taperings der US-Notenbank. Der Dollarindex gewinnt 0,2 Prozent. Der Goldpreis legt etwas zu, getrieben von Inflationserwartungen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.533,07 +0,1% 37,01 +12,8% S&P-500 4.365,16 +0,1% 3,97 +16,2% Nasdaq-Comp. 14.505,18 +0,1% 18,98 +12,6% Nasdaq-100 14.729,85 +0,1% 16,13 +14,3% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,34 2,8 0,31 22,1 5 Jahre 1,08 2,1 1,06 72,0 7 Jahre 1,41 0,8 1,40 75,7 10 Jahre 1,61 -0,5 1,61 68,8 30 Jahre 2,13 -3,1 2,16 48,6 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:10 Uhr Mo, 17:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,1543 -0,1% 1,1561 1,1573 -5,5% EUR/JPY 131,17 +0,2% 130,96 131,09 +4,0% EUR/CHF 1,0736 +0,1% 1,0720 1,0723 -0,7% EUR/GBP 0,8484 -0,2% 0,8497 0,8492 -5,0% USD/JPY 113,67 +0,3% 113,28 113,25 +10,1% GBP/USD 1,3607 +0,1% 1,3607 1,3627 -0,4% USD/CNH (Offshore) 6,4513 -0,1% 6,4554 6,4534 -0,8% Bitcoin BTC/USD 57.093,76 -0,1% 57.593,01 57.317,26 +96,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,90 80,52 +0,5% 0,38 +69,1% Brent/ICE 83,51 83,65 -0,2% -0,14 +64,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.760,02 1.754,15 +0,3% +5,87 -7,3% Silber (Spot) 22,51 22,58 -0,3% -0,06 -14,7% Platin (Spot) 1.018,70 1.012,05 +0,7% +6,65 -4,8% Kupfer-Future 4,38 4,37 +0,4% +0,02 +24,4% ===

