Boston (ots/PRNewswire) -Das erste intelligente Produkt der Branche bietet die Quelle der Wahrheit für IdentitätRecorded Future, der weltweit größte Anbieter von Intelligenz für die Unternehmenssicherheit, hat heute die Erweiterung seiner Intelligence Platform um das Identity Intelligence Modul, der Quelle der Wahrheit für die Überprüfung der Authentizität digitaler Identitäten. Digitale Identitäten sind der Pass für den Zugang zur heutigen Online-Welt, und Bedrohungsakteure nutzen diesen universellen, aber anfälligen Datensatz personenbezogener Daten (Personally Identifiable Information - PII) auf aggressive Weise aus. Recorded Future ist in der Lage, die Angreifer zu stören, indem es eine intelligenzgestützte Validierung von Identitäten in der digitalen Welt ermöglicht, indem es Klarheit über diese ausgedehnte Angriffsfläche schafft.Die heutigen Authentifizierungsmaßnahmen reichen nicht aus, um den zunehmenden Betrug mit digitalen Identitäten zu bekämpfen. Im vergangenen Jahr, betrafen 61 Prozent der Sicherheitsverletzungen Anmeldedaten, was bedeutet, dass ein neuer Ansatz für die Überprüfung der digitalen Identität erforderlich ist. Unternehmen benötigen eine Echtzeit-Erfassung kompromittierter Identitäten, um betrügerische Konten schnell und sicher zu identifizieren, zu beurteilen und darauf zu reagieren.Recorded Future deckt kompromittierte Identitäten auf, setzt sie zueinander in Beziehung und verwandelt sie in verwertbare Informationen, die Unternehmen vor finanziellen, rechtlichen und rufschädigenden Konsequenzen schützen. Die automatisierte Überwachung ermöglicht eine proaktive Verteidigung und reduziert das Risiko von Schäden für das Unternehmen, indem kompromittierte Identitäten sofort gefunden und beseitigt werden, bevor sie für einen Angriff verwendet werden können."Recorded Future Intelligence liefert uns und unseren Kunden wichtige Erkenntnisse. Das neue Identity Intelligence-Modul automatisiert Korrelationen und macht Daten zu Sicherheitsverletzungen sichtbar, die bisher nur mit erheblichem Aufwand zu ermitteln waren. Diese Echtzeit-Transparenz der Identitätsgefährdung ermöglicht es uns, unsere Kunden besser zu schützen und Risiken zu reduzieren." - Eric Ooi, Direktor für Sicherheit und Forschung, Iron Vine Security, LLCIdentity Intelligence von Recorded FutureRecorded Future bietet kritische Details zu betrügerischen Identitäten in Bezug auf die Mitarbeiter, Partner und Kunden eines Unternehmens aus einer unvergleichlichen Bandbreite von Open Source, Dark Web und technischen Quellen. Identity Intelligence von Recorded Future bietet Echtzeit-Transparenz und Beweise, die es Sicherheits- und IT-Teams ermöglichen, kompromittierte Identitäten schnell zu identifizieren und sofort nachgelagerte Reaktionsabläufe zu initiieren.Das Identity Intelligence-Modul von Recorded Future ermöglicht es Authentifizierungs- und Identitätsteams, kompromittierte Daten nicht mehr manuell zu sammeln, zu korrelieren und zu bewerten:- Erkennen Sie gefährdete Konten in Echtzeit- Reagieren Sie auf Sicherheitslücken, bevor das Geschäft beeinträchtigt wird- Verschaffen Sie sich unübertroffenen Einblick in offene und dunkle Webquellen"In einer digitalisierten Welt ist eine starke Identitätsauthentifizierung von entscheidender Bedeutung, um nicht nur ein Unternehmen zu sichern, sondern auch das gesamte Ökosystem vor Schäden und geschäftlichen Auswirkungen zu schützen. Derzeit entsteht ein falsches Gefühl der Sicherheit, wenn man sich auf physische Identitäten verlässt, und eine proaktive Haltung erfordert einen erkenntniszentrierten Ansatz. Dank unseres unübertroffenen Zugangs und der Breite unseres Datenbestands können wir die Informationen liefern, die für die Überprüfung von Identitäten und die Zerschlagung von Gegnern erforderlich sind." - Craig Adams, Vorstand für Produkt und Technik, Recorded FutureDie Erweiterung der Recorded Future Intelligence-Plattform, der einzigen maßgeblichen Quelle für Informationen, ermöglicht es Unternehmen, ganzheitliche Sicherheitsprogramme für eine Vielzahl von Geschäftsbereichen innerhalb des Unternehmens zu entwickeln und dabei verwertbare, relevante Erkenntnisse zu gewinnen. Erfahren Sie mehr über das Recorded Future Identity Intelligence Modul unter https://www.recordedfuture.com/solutions/identity-intelligenceInformationen zu Recorded FutureRecorded Future ist der weltweit größte Anbieter von Intelligenz für Unternehmenssicherheit. Durch die Kombination von kontinuierlicher und flächendeckender automatischer Datenerfassung und -analyse mit menschlicher Analyse liefert Recorded Future Informationen, die zeitnah, genau und umsetzbar sind. In einer Welt, in der Chaos und Ungewissheit ständig zunehmen, verschafft Recorded Future Unternehmen die nötige Transparenz, um Bedrohungen schneller zu identifizieren und zu erkennen, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um Angreifer zu stören, und ihre Mitarbeiter, Systeme und Vermögenswerte zu schützen, damit die Geschäfte mit Zuversicht geführt werden können. Recorded Future genießt das Vertrauen von mehr als 1.000 Unternehmen und Regierungsorganisationen auf der ganzen Welt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.recordedfuture.com und folgen Sie uns auf Twitter unter @RecordedFuture.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/705622/Recorded_Future_Logo.jpgOriginal-Content von: Recorded Future, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147743/5044682