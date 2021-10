Die Anleger an der Wall Street sind nach den Verlusten zu Wochenbeginn in Wartestellung gegangen.New York - Die Anleger an der Wall Street sind nach den Verlusten zu Wochenbeginn in Wartestellung gegangen. Die wichtigsten Aktienindizes bewegten sich am Dienstag kaum vom Fleck. Mit Spannung warten die Investoren bereits auf den Start der Berichtssaison der Unternehmen. In den kommenden Tagen werden insbesondere Grossbanken über das abgelaufene Quartal berichten. Der Dow Jones Industrial...

Den vollständigen Artikel lesen ...