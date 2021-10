Straubing (ots) -



Während in der Schwesterpartei kein Stein auf dem anderen bleibt, hat auch die Begeisterung für Alleinherrscher Söder in der CSU nachgelassen. (...) Kein Aufstand, aber doch ein Hauch von Götterdämmerung. Dramatisch ist die Lage für Söder freilich noch lange nicht. Er besitzt den Vorteil der Lernfähigkeit und kann sich immer wieder neu erfinden - anders als der gescheiterte Unionskanzlerkandidat. Aber er wird von seiner eigenen Parteibasis in Zukunft wohl auch etwas kritischer beobachtet werden als zu den Zeiten, in denen ihn die Medien als den beliebtesten Politiker von allen und geborenen Kanzlerkandidaten hochjubelt hatten. Das ist jetzt erst einmal vorbei.



