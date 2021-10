IL-6, D-Dimer lange gut behandelt, mit klinisch vorteilhafter Immunmodulation.

Zytokinsturm und Koagulopathie, die wichtigsten lebensbedrohlichen Komplikationen von COVID-19, deren Biomarker Interleukin-6 und D-Dimer mit dem Verzehr von zwei Varianten von Nichi Glucan Nahrungsergänzungsmitteln aus Japan in einer Pilotstudie unter Kontrolle waren. Immunparameter wie Verhältnisse von Neutrophilen zu Lymphozyten (NLR), Lymphozyten zu c-reaktivem Protein (LCR) und Leukozyten zu c-reaktivem Protein (LeCR) waren vorteilhaft. Zusammen mit den CD4- und CD8-Spiegeln, bei denen, die Nichi-Glucane konsumierten, als bei denen, die dies nicht taten, wie in Biomedicine and Pharmacotherapy, einer von Experten begutachteten Zeitschrift, veröffentlicht (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332221010271).

Nichi Glucan and Nichi Glucan REFIX Beta 1,3-1,6 glucans, produced by AFO-202 and N-163 strains of Black Yeast Aureobasidium Pullulans are unique from other Beta glucans, being produced as an exo-polysaccharide with higher purity and unique structure, which are considered as reasons for their multiple benefits to human health, including the one reported in this clinical study in Covid-19 patients. (Graphic: Business Wire)