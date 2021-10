Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Peach Property Group AG von S&P Global Ratings ein Upgrade beim Emittentenrating erhalten und wird nun mit "BB-" mit stabilem Ausblick (zuvor: "B+") bewertet. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und das Votum.

Nach Analystenaussage habe S&P zudem das Emissionsrating für die vorrangige, unbesicherte Anleihe auf "BB" (zuvor: "BB-") heraufgestuft. Dies sei ein erfreulicher weiterer Schritt und das Analystenteam gehe davon aus, dass die Gesellschaft mit weiterem Wachstum und einer weiteren Optimierung der Finanzposition mittelfristig noch mit weiteren Upgrades der Ratings rechnen könne. Das bessere Rating solle in den kommenden Jahren den Zinsaufwand deutlich reduzieren. Dies werde sich zum einen bei der Verzinsung zukünftiger neuer Fremdkapitalinstrumente niederschlagen, zum anderen aber auch zu deutlichen Ersparnissen bei der geplanten Refinanzierung der beiden Unternehmensanleihen führen. Folglich gehe SRC von einem positiven Effekt auf das Ergebnis und den FFO der kommenden Jahre aus, vor allem ab 2023. In der Folge heben die Analysten das Kursziel auf 71,00 CHF (zuvor: 69,00 CHF) und das Rating auf "Buy" (zuvor: "Accumulate") an.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.10.2021, 18:10 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC - Scharff Research und Consulting GmbH am 12.10.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/Peach_12Okt21.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.