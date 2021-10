Ausgaben für IT-Sicherheit steigen trotz Pandemie um 9,7 ProzentAktuelle Prognose erwartet Umsatz von 8,9 Milliarden Euro bis 2025Heute beginnt Europas größte Fachmesse für IT-Sicherheit in Nürnberg Berlin, 12.Oktober 2021Der Markt für IT-Sicherheit in Deutschland wächst ungebrochen: So werden in Deutschland...

Den vollständigen Artikel lesen ...