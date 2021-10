Bei den jährlich stattfindenden "Storries XVIII" des Storage Magazine fährt ExaGrid seinen Sieg zum vierten Mal in Folge ein

ExaGrid, der Anbieter der branchenweit einzigen Tiered-Backup-Storage-Lösung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit den Auszeichnungen "Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year"und "Immutable Storage Company of the Year" ausgezeichnet wurde, die bei der 18.jährlichen Storage Magazine Storage Awards-Zeremonie "The Storries XVIII" in London am 7. Oktober 2021 verkündet wurden.

ExaGrid wins "Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year" and "Immutable Storage Company of the Year" at the "The Storries XVIII" awards ceremony held in London on October 7, 2021. (Photo: Business Wire)

Die Gewinner werden durch eine öffentliche Abstimmung bestimmt, was vor allem die differenzierte Produktarchitektur von ExaGrid und seinen herausragenden Kundendienst bekräftigt. Der diesjährige Sieg von ExaGrid reiht sich in die Folge vorheriger Gewinne bei "The Storries" ein, zu denen die Auszeichnungen "Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year" und "Storage Performance Optimisation Company of the Year" im Jahr 2020, "Enterprise Backup Hardware Product of the Year" im Jahr 2019 und "Enterprise Backup Storage Vendor of the Year" im Jahr 2018 zählen.

"Wir freuen uns über diese beiden Auszeichnungen dieses Jahr sehr", sagte Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. "Unser Team setzt sich kontinuierlich für Innovationen und Verbesserungen der Tiered-Backup-Storage-Lösung ein, die ExaGrid anbietet, und verfolgt dabei das Ziel, den bestmöglichen Backup-Speicher anzubieten, während die Leistung, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Backups verbessert werden. Vielen Dank an alle, die für uns gestimmt haben, um diese Auszeichnungen zu gewinnen wir sind Ihnen ehrlich dafür dankbar. Diese Auszeichnung folgt auf drei aufeinanderfolgende Quartale mit Rekordumsätzen, in denen sowohl das Umlaufvermögen als auch die Gewinn- und Verlustrechnung positiv waren."

"Der Tiered Backup Storage von ExaGrid ist das einzige System, das über eine Disk-Cache Landing Zone verfügt, die sich in einen Aufbewahrungsspeicher einreiht, und bietet den einzigen Ansatz zur Deduplizierung, der sich nicht negativ auf die Backup- und Wiederherstellungsleistung auswirkt. Anfang des Jahres haben wir eine neue Anwendungsreihe, darunter den EX84, herausgebracht. Das größte Scale-Out-System von ExaGrid, das aus 32 EX84-Anwendungen besteht, kann bis zu 2,7PB vollen Backup aufnehmen, wodurch es das größte der Branche ist", sagte Andrews. "ExaGrid bietet den einzigen zweigeteilten Backup-Speicheransatz mit einem Tier, das nicht dem Netz zugewandt ist, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Erholung von Ransomware-Angriffen. Daher fühlen wir uns besonders geehrt, die Auszeichnung ‚Immutable Company of the Year' zu erhalten."

ExaGrid Tiered Backup Storage für Backups konzipiert

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer Front-End Disk-Cache Landing Zone, der Performance Tier, die Daten für schnellste Backups direkt auf die Festplatte schreibt und für schnellste Wiederherstellungen und VM-Boots direkt von der Festplatte wiederherstellt. Die Daten für die langfristige Speicherung werden in einem deduplizierten Datenrepository, dem Retention Tier, abgelegt, um den Umfang des Aufbewahrungsspeichers und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren. Dieser zweistufige Ansatz bietet die schnellste Sicherungs- und Wiederherstellungsleistung bei geringsten Kosten und höchster Speichereffizienz.

Darüber hinaus bietet ExaGrid eine Scale-Out-Architektur, bei der Anwendungen bei wachsendem Datenvolumen einfach hinzugefügt werden. Jede Anwendung verfügt über Prozessor, Speicher und Netzwerkanschlüsse, sodass bei wachsendem Datenaufkommen alle erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen, um ein Backup-Fenster mit fester Länge aufrechtzuerhalten. Dieser Scale-Out-Storage-Ansatz macht teure und umfassende Upgrades überflüssig und ermöglicht es, Anwendungen verschiedener Größe und unterschiedlicher Modelle in ein und demselben Scale-Out-System zu vereinen, was Produktveralterung verhindert und gleichzeitig IT-Investitionen im Vorfeld und im Laufe der Zeit schützt.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, einem Langzeitspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für schnellste Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Das Retention Repository bietet die niedrigsten Kosten für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Anwendungen und gewährleistet ein Backup-Fenster mit fester Länge, wenn die Daten wachsen, wodurch teure und unnötige Upgrades und veraltete Produkte vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Erholung vor Ransomware-Angriffen. Besuchen Sie uns unter exagrid.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn. Erfahren Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und lesen Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit für die Datensicherung aufbringen.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

