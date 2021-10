Die Autowerte waren heute an der Börse wieder unter Druck, RWE und Siemens Energy halten den DAX dagegen halbwegs oben. Was waren die Schlagzeilen des Tages? Nachdem wir am Montag nahezu unverändert aus dem Handel gingen, hatten die US-Märkte am Abend noch einmal mit Abgaben zu kämpfen. Daraus resultierten für den DAX-Start heute leichtere Vorgaben. Diese Bewegung aus dem Nachthandel wurde am Morgen direkt fortgesetzt und sorgte dafür, dass wir in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...