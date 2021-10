Peking (ots/PRNewswire) -Ein internationales Forum über Wissenschaft und Technologie sowie Außenhandel und wirtschaftliche Zusammenarbeit wurde am Samstag in Changzhou, der ostchinesischen Provinz Jiangsu, eröffnet.Auf dem Forum, das unter dem Motto "An International Star City of Intelligent Manufacturing and A Pivotal Hub in the Yangtze River Delta Region" stand, wurden 12 große Fondsprojekte im Wert von mehr als 20 Milliarden Yuan und 27 wichtige Industrieprojekte im Wert von 63 Milliarden Yuan unterzeichnet.Chen Jinhu, Sekretär des Stadtkomitees der KPCh in Changzhou, stellte fest, dass die Stadt mehr denn je auf Talente und Projekte erpicht ist und auch besser in der Lage ist, den Talenten zu dienen, um große Erfolge zu erzielen.Es wurde bekannt, dass bis jetzt insgesamt 68 Unternehmen der Fortune Global 500 Liste 119 Projekte in Changzhou investiert haben und der tatsächliche Einsatz von ausländischem Kapital insgesamt 42,2 Milliarden US-Dollar erreicht hat.Dies sei eine Stadt mit unbegrenzten Geschäftsmöglichkeiten, sagte Sheng Lei, stellvertretender Sekretär des Kommunalen Komitees der KPCh Changzhou und amtierender Bürgermeister von Changzhou, und fügte hinzu, dass Changzhou jetzt sein Niveau der hochwertigen Entwicklung umfassend verbessere und eine umfassende Modernisierung fördere.Berichten zufolge wurde am Freitag in der Wissenschafts- und Bildungsstadt Changzhou mit dem Bau von vier Schlüsselprojekten für talentierte Unternehmen, darunter das Projekt für intelligenten Kurzstreckentransport von Ninebot, und drei hochwertigen Bildungsprojekten mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 2,5 Milliarden Yuan begonnen.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/324133.html (https://en.imsilkroad.com/p/324222.html)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1656989/1.jpgPressekontakt:GaoJingyan+86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5044796