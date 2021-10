ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zu den steigenden Energiepreisen:

"Etliche Gas-Anbieter müssen ihre Preise drastisch erhöhen, weil sie sich an der Gas-Börse verzockt haben. Kunden bleibt da nur, sich nach einer Alternative umzusehen, die es in den meisten Fällen glücklicherweise gibt. Nun aber die Preise nach französischem Vorbild insgesamt zu deckeln, wäre übertrieben - und bei dem heterogenen Gas-Markt in Deutschland wohl auch gar nicht möglich."/DP/jha