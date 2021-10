Es scheint derzeit ein neuer Wind an den Märkten zu wehen. Der ist nicht nur durch negative Entwicklungen wie den steigenden Energiepreisen geprägt, sondern lässt durchaus auch so manche Hoffnung erkennen. Davon kann vor allem die Lufthansa profitieren, die nach einer weiteren Kapitalerhöhung am Montag an einer Gegenbewegung bastelte und sich um etwas mehr als drei Prozent in die Höhe bewegte.Mit 5,95 Euro per Handelsschluss notierte die Lufthansa (DE0008232125) zwar noch nicht unbedingt über den Wolken, setzt sich aber weiterhin angenehm von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...