DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ZAHLUNGSVERKEHR/BANKEN - Die Prognosen für die Erlöse im Zahlungsverkehr sind rosig. Boston Consulting Group (BCG) erwartet, dass sich bis 2030 der globale Ertragspool auf 2,9 Billionen Dollar verdoppelt. Der Trend zum bargeldlosen Bezahlen halte an, heißt es im BCG-Report Global Payments 2021. Den Rückgang des Erlöspools um 2,5 Prozent auf 1,5 Billionen Dollar 2020 hält BCG für vorübergehend. Vielmehr wirke die Corona-Pandemie als Beschleuniger, da Konsumenten verstärkt online einkaufen oder vor Ort per Karte oder Mobiltelefon bezahlen. (Börsen-Zeitung)

IMPFSTOFFE - Angesichts der ungleichen Verteilung von Impfstoffen geraten Hersteller wie die deutsche Firma Biontech und deren Kooperationspartner Pfizer unter Druck. Führende internationale Organisationen um den Internationalen Währungsfonds nehmen die Produzenten in die Pflicht, ihre Lieferverträge zu veröffentlichen. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa sagte in einer virtuellen Podiumsdiskussion mit ihren Kollegen von Weltbank, Welthandelsorganisation und Weltgesundheitsorganisation, das Quartett sei sich einig, dass die Hersteller ihre vereinbarten Zeitpläne für Lieferungen an einzelne Empfänger offenlegen müssten. Zugleich kocht die Kontroverse über eine Patentfreigabe angesichts monatelangen Stillstands hoch. (Börsen-Zeitung)

EHEGATTENSPLITTING/MINIJOBS - Die Bertelsmann Stiftung fordert von der künftigen Bundesregierung, das Ehegattensplitting und die Minijobs so zu reformieren, dass Ehefrauen stärkere Anreize haben ihr Einkommen zu steigern. Unter den aktuellen Regeln lohne es sich für Zweitverdienerinnen mit geringen Einkommen finanziell oft kaum, mehr zu arbeiten und mehr zu verdienen, weil dann wegen des Ehegattensplitting hohe Steuern fällig würden. "Im Zuge des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels kann Deutschland sich dies nicht mehr leisten, sagte Bertelsmann-Arbeitsmarktexpertin Manuela Barišic (FAZ).

CDU/FRAUEN - In der Debatte um die Rolle von Frauen bei der Neuaufstellung der CDU hat die stellvertretende Bundesvorsitzende Julia Klöckner eingeräumt, dass Frauen in der Breite der Partei zu wenig sichtbar sind, und aktives Mentoring eingefordert. "Es gibt unter allen Unions-Fraktionsvorsitzenden in den Ländern nur eine Frau, unter den Parteivorsitzenden in den Ländern sieht es nicht besser aus. Wenn es nur wenige Posten zu vergeben gibt, kommen Frauen oft weniger zum Zug", kritisierte Klöckner im Interview.(Neue Osnabrücker Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2021 01:18 ET (05:18 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.