Zumindest an der Preisuhr. Der Elektroautobauer hat die Preise für die Modellreihe Y und das Massenmarktmodell Model 3 angehoben. Nachdem der EV-Pionier seine Preise für den deutschen Markt zum Jahresstart noch deutlich gesenkt hatte und etwa das Massenmarktfahrzeug Model 3 hierzulande rund 3.000 Euro günstiger wurde, dreht das Unternehmen nun einmal mehr an der Preisschraube. Im Heimatmarkt hatte TESLA schon seit Februar in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder die Preise für seine Fahrzeugpalette erhöht. Entsprechende Maßnahmen gab es im Jahresverlauf auf dem europäischen Markt bisher nicht. Doch nun werden auch die europäischen Kunden getroffen: 2.000 Euro mehr kostet der Model 3 in der Basisvariante, der Grundpreis liegt somit bei 41.990 Euro. Die anderen Varianten der Model 3-Palette bleiben preislich in Deutschland unterdessen unverändert.



Für US-Kunden liegt der Preis für den Standard-Model 3 nun ebenfalls bei 41.990 $, die Long Range-Variante kostet unverändert 49.990 $, während der Model 3 Performance-Preis von 56.990 auf 57.990 $ stieg. Für den Model Y legen Käufer aus Teslas Heimatmarkt nun für die günstigste Version 2.000 $ mehr auf den Tisch, die Performance-Version wurde 1.000 $ teurer.



Kommentiert wurden die Preiserhöhungenvon TESLA zwar nicht direkt, sondern im Fahrzeugkonfigurator vorgenommen. Im Rahmen der Hauptversammlung von TESLA hatte Konzernchef Elon Musk eine Anhebung der Preise in den USA aber durch Engpässe bei Komponenten begründet.



