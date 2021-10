DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Chung Yeung Festivals geschlossen.

TAGESTHEMA

SAP hat nach einem starken dritten Quartal zum dritten Mal in diesem Jahr die Jahresprognose angehoben. Getragen von einem weiter beschleunigten Cloudwachstum war die operative Marge spürbar höher als von Analysten erwartet, wie aus den vorab veröffentlichten Zahlen des Softwarekonzerns hervorgeht. Auch Umsatz und Betriebsgewinn übertrafen die Konsensschätzungen, ebenso wie der Nettogewinn, bei dem ein weiteres Mal ein hoher Beitrag der Beteiligungstochter Sapphire Ventures Schub gab.

Die Prognose für das Betriebsergebnis 2021 wurde auf 8,1 bis 8,3 (zuvor 7,95 bis 8,25; 2020: 8,28) Milliarden Euro angehoben. Die Spanne beim Cloudumsatz wurde an beiden Enden um 100 Millionen Euro auf 9,4 bis 9,6 (2020: 8,09) Milliarden Euro hochgenommen, beim gesamten Cloud-/Softwareumsatz um jeweils 200 Millionen auf 23,8 bis 24,2 Milliarden Euro.

"Unser Cloudgeschäft wächst immer schneller und hat zu unserem verbesserten Ausblick für das Gesamtjahr geführt", wird Finanzvorstand Luka Mucic zitiert. CEO Christian Klein sprach von einer "Rekordnachfrage nach unseren Anwendungen und unserer Plattform", was zur deutlichen Beschleunigung des Cloudwachstums geführt habe.

Die vielbeachtete operative Marge blieb im dritten Quartal mit 30,7 Prozent zwar unter dem Vorjahreswert von 31,7 Prozent, lag aber deutlich oberhalb der Analystenprognose von 29,9 Prozent. Angaben für die Marge wie auch alle übrigen Werte sind auf Non-IFRS-Basis.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September

07:00 DE/Cropenergies AG, ausführliches Ergebnis 2Q

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q

Im Lauf des Tages (vor Börsenbeginn):

- US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise September (endgültig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+4,1% gg Vj vorläufig: 0,0% gg Vm/+4,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+3,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj - GB 08:00 Handelsbilanz August PROGNOSE: k.A. zuvor: -12,7 Mrd GBP 08:00 BIP August PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +2,8% gg Vq zuvor: +3,6% gg Vq Im Lauf des Tages Industrieproduktion August PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm - EU 11:00 Industrieproduktion August Eurozone PROGNOSE: -1,7% gg Vm/+4,6% gg Vj zuvor: +1,5% gg Vm/+7,7% gg Vj - US 14:30 Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,3% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+4,0% gg Vj 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 21./22. September 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.152,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.335,75 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 14.629,75 -0,2% Nikkei-225 28.181,21 -0,2% Schanghai-Composite 3.552,04 +0,1% +/- Ticks Bund -Future 168,34 -5 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.146,87 -0,3% DAX-Future 15.126,00 +0,1% XDAX 15.143,58 +0,1% MDAX 33.624,67 +0,3% TecDAX 3.583,46 +0,2% EuroStoxx50 4.055,09 -0,4% Stoxx50 3.535,37 -0,4% Dow-Jones 34.378,34 -0,3% S&P-500-Index 4.350,65 -0,2% Nasdaq-Comp. 14.465,93 -0,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 168,39 -35

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Inflationssorgen dürften auch am Mittwoch die Aktienmärkte bremsen. Am Morgen werden die Verbraucherpreise aus Deutschland veröffentlicht, am Nachmittag folgen die aus den USA. Daneben rückt die Bilanzsaison in den Blick mit dem Quartalsausweis der US-Bank JP Morgan. Generell blicken Anleger der Berichtssaison skeptisch entgegen. Es wird befürchtet, dass die vor allem durch hohe Energiepreise befeuerte Inflation in Verbindung mit Lieferengpässen die Ertragsentwicklung dämpft und die Erholung von dem pandemiebedingten Einbruch sich verlangsamt. Unter den Einzelwerten dürften SAP davon profitieren, dass der Softwarekonzern bei der Vorlage vorläufiger Drittquartalszahlen zum dritten Mal in diesem Jahr die Jahresprognose erhöht hat.

Rückblick: Etwas leichter - Den Rücksetzer am Morgen nutzten die Anleger erneut für Käufe, die Indizes erholten sich damit deutlich vom Tagestief. Die Sorge vor einer Stagflation, also einer Mischung aus steigender Inflation und fehlendem Wirtschaftswachstum, drückte indes weiterhin auf die Stimmung. Für die Aktien der europäischen Windturbinenhersteller ging es mit Blick auf den 30 Milliarden Euro schweren Investitionsplan für grüne Energie des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron nach oben. Die Aktien von Siemens Gamesa und Vestas stiegen um 3,3 und 5,2 Prozent, Nordex legten um 3,7 Prozent zu. Für die Aktie von Verbund ging es um 3,1 Prozent nach oben. Wie zu erwarten beflügelten nach einem regenreichen Sommer eine überdurchschnittliche Wasserführung der Kraftwerke sowie höhere Absatzpreise das Ergebnis des österreichischen Versorgers. Outokumpu hat auch wegen der stark steigenden Stahlpreise den Ausblick erhöht. Die Aktie stieg um 4,8 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Gerresheimer gaben um 1 Prozent nach, nachdem der Margenausblick am unteren Ende der Erwartungen lag. Die Aktie von Elringklinger schloss nach Vorlage der Zahlen 0,7 Prozent im Plus. Teamviewer notierten an der Börse 2,7 Prozent fester. Im Handel wurde auf die Nachricht verwiesen, dass das Unternehmen und Google zukünftig im Bereich Augmented Reality kooperieren werde. Bei Cancom ging es 4,3 Prozent nach oben wegen eines Aktienrückkaufs. Für Curevac ging es um 7,7 Prozent nach unten, nachdem das Tübinger Biopharma-Unternehmen den EMA-Antrag für Impfstoffzulassung der ersten Generation zurückgezogen hat.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem "ruhigen" nachbörslichen Geschäft am Dienstag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Es habe keine relevanten Unternehmensnachrichten gegeben.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Die Blicke richteten sich auf die am Mittwoch startende Berichtssaison zum dritten Quartal. Die Anleger haben vor allem ein Auge darauf, wie sich Inflation und Lieferkettenprobleme auf die Ergebniszahlen der Unternehmen ausgewirkt haben. Zudem werden am Mittwoch die US-Verbraucherpreise für September weiteren Aufschluss über die aktuelle Teuerung in den USA liefern. Angesichts dessen blieben die Investoren in Wartestellung. Hauptthema bleibt die Inflation, die zunehmend Sorge bereitet. General Motors (+1,5%) erhält von dem Zulieferer LG Electronics fast die gesamten Kosten in Höhe von 2 Milliarden Dollar für den Rückruf von Chevrolet Bolt-Elektromodellen, nachdem diese wegen der Gefahr von Batteriebränden in die Werkstätten gerufen worden waren. Der Pharmakonzern Merck & Co (-0,4%) hat wie bereits zuvor angekündigt bei der US-Arzneimittelbehörde FDA einen Antrag auf Notfallzulassung für das erste Medikament zur Behandlung von Covid-19-Erkrankungen auf Tablettenbasis eingereicht. Die Aktie des an der Nasdaq gelisteten Tübinger Biopharma-Unternehmens Curevac will seinen Covid-19-Impfstoff der ersten Generation nun doch nicht mehr auf den Markt bringen, sondern sich auf die zweite Generation konzentrieren. Die Aktie gab an der US-Börse um 4,6 Prozent nach.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,34 3,2 0,31 22,5 5 Jahre 1,06 0,5 1,06 70,4 7 Jahre 1,38 -1,8 1,40 73,1 10 Jahre 1,57 -4,4 1,61 65,0 30 Jahre 2,09 -7,9 2,16 43,8

Die Rendite zehnjähriger Papiere gab 4,4 Basispunkte nach und fiel unter die Marke von 1,60 Prozent, nachdem der US-Staatsanleihemarkt am Vortag wegen des Columbus Day geschlossen hatte. Wegen der Inflationserwartungen standen die Anleihe-Notierungen jüngst deutlich unter Druck, was zu steigenden Renditen geführt hatte.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1550 +0,2% 1,1531 1,1544 -5,4% EUR/JPY 131,07 +0,0% 131,00 131,20 +3,9% EUR/CHF 1,0739 +0,1% 1,0744 1,0736 -0,7% EUR/GBP 0,8488 +0,0% 0,8487 0,8486 -5,0% USD/JPY 113,49 -0,1% 113,62 113,65 +9,9% GBP/USD 1,3607 +0,1% 1,3588 1,3603 -0,4% USD/CNH 6,4506 -0,1% 6,4570 6,4530 -0,8% Bitcoin BTC/USD 55.898,51 -0,3% 56.053,26 56.435,26 +92,4%

Der Dollar zeigte sich erneut fest, befördert von der Erwartung eines baldigen Taperings der US-Notenbank. Der DXY-Dollarindex gewann 0,2 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,57 80,64 -0,1% -0,07 +68,4% Brent/ICE 83,32 83,42 -0,1% -0,10 +64,3%

Der Preis für WTI notierte nahezu unverändert, nachdem er am Vortag auf den höchsten Stand seit sieben Jahren gestiegen war. Der Preis für Brent gab etwas nach. Teilnehmer erwarten in nächster Zeit indes einen weiter aufwärts gerichteten Markt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.760,97 1.760,08 +0,1% +0,89 -7,2% Silber (Spot) 22,69 22,58 +0,5% +0,11 -14,0% Platin (Spot) 1.012,50 1.011,05 +0,1% +1,45 -5,4% Kupfer-Future 4,34 4,33 +0,4% +0,02 +23,2%

Der Goldpreis legte etwas zu, getrieben von Inflationserwartungen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONA-PANDEMIE

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist auf 65,4 gefallen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, wurden binnen eines Tages 11.903 (Vorwoche: 11.547) Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert.

HAUSHALTSSTREIT USA

Die Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses haben einer Anhebung der Schuldenobergrenze zugestimmt und damit eine Zahlungsunfähigkeit der größten Volkswirtschaft der Welt vorerst abgewendet.

US-NOTENBANK

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, hat zwar eingeräumt , dass die Inflation stärker angestiegen ist als er und andere erwartet hätten, und das Risiko bestehe, dass sie hartnäckiger sei als gewünscht. Er glaube aber dennoch, dass der Preisdruck mit der Zeit nachlassen werde.

HANDELSBILANZ CHINA

Die Ausfuhren legten im September um 28,1 Prozent zu und wuchsen damit stärker als im August mit 25,6 Prozent. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen geringeren Anstieg von 21,0 Prozent erwartet. Importe stiegen im September um 17,6 Prozent - ein deutlicher Rückgang gegenüber 33,1 Prozent im August und auch geringer als die von den befragten Ökonomen erwartete Zunahme um 19,1 Prozent. Chinas Handelsüberschuss betrug 66,76 Milliarden US-Dollar, gegenüber 58,3 Milliarden Dollar im August. Ökonomen hatten mit einem Rückgang des Handelsüberschusses auf 50,5 Milliarden Dollar gerechnet.

BREXIT

Im Streit mit der EU hat Großbritannien neue Vorschläge für die Nordirland-Regelungen vorgelegt. Die britischen Vorschläge sehen unter anderem vor, dass Güter zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens nahezu ungehindert zirkulieren können und dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) nicht mehr als letzte Instanz für die Überwachung der Regeln zuständig ist. Am Mittwoch will die EU ihre Vorschläge zur Beilegung des Streits präsentieren.

FRAPORT

Der Flughafen Frankfurt hat im September rund 3,1 Millionen Fluggäste abgefertigt. Das entspricht einem Plus von 169,1 Prozent gegenüber dem schwachen Vorjahresmonat. Beim Passagieraufkommen wurde damit wie auch schon im August annähernd die Hälfte des Vorkrisenniveaus erreicht. Das Cargo-Volumen legte erneut zu und erzielte ein deutliches Plus von 13,4 Prozent auf 188.177 Tonnen (plus 7,7 Prozent im Vergleich mit September 2019).

LVMH

Die Umsätze der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE sind im dritten Quartal in gleichem Maße gestiegen wie zu Beginn des Jahres. Die Einnahmen beliefen sich auf 15,51 Milliarden Euro und waren damit 11 Prozent höher als im gleichen Zeitraum vor der Pandemie 2019, teilte der französische Luxusgüterkonzern mit. Analysten hatten laut einem von Factset ermittelten Konsens mit einem Umsatz von 15,38 Milliarden Euro gerechnet.

BOEING

hat im dritten Quartal 85 Jets ausgeliefert. Das sind mehr als die 79 Jets, die im zweiten Quartal ausgeliefert wurden. Dabei lieferte das Unternehmen 66 737 MAX-Jets aus, gegenüber 50 im zweiten Quartal.

