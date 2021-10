Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist gestern wie schon am Montag schlecht aus den Startlöchern gekommen. Zunächst notierte der DAX unter der Marke von 15.100 Punkten. Einen Teil seiner Verluste konnte er im weiteren Verlauf des Tages wettmachen. Marktidee: Commerzbank. Die Aktie der Commerzbank war in den vergangenen Wochen deutlich im Aufwind. Dabei eroberte der Kurs mit viel Dynamik die wichtige 200-Tage-Linie zurück. Jetzt rückt ein neuer Widerstand in den Fokus. Aus technischer Sicht sollten sich Anleger auf eine mehrtägige Konsolidierung oder einen Rücksetzer einstellen. Wichtig werden dabei vor allem zwei Unterstützungen.