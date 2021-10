CropEnergies erzielt Rekordumsatz in Q2 - Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt Frankfurter Flughafen legt bei Passagieren zu - Ferienende bremst Zuwachs Hypoport SE: Plattformbasierte Geschäftsmodelle wachsen trotz ausgeprägter Ferienzeit in den Sommermonaten SAP übertrifft Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis - Prognose angehoben Herbert Diess legt in AR-Sitzung Abbau jeder vierten Stelle in der deutschen Produktion nahe - Gremium empört (HB) LVMH erholt sich weiter von der Krise - Mode und Leder stark gefragt Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank erarbeitet wurden. Obwohl wir ...

