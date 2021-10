DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Chung Yeung Festivals geschlossen.

TAGESTHEMA

Die chinesischen Exporte sind im vergangenen Monat schneller als erwartet gestiegen und trotzten logistischen Engpässen, Stromausfällen und anderen Widrigkeiten, die die Nachfrage dämpfen können. Die Ausfuhren legten im September um 28,1 Prozent zu und wuchsen damit stärker als im August mit 25,6 Prozent, wie die Zollverwaltung am Mittwoch mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen geringeren Anstieg von 21,0 Prozent erwartet. Chinas Exportsektor ist seit dem zweiten Quartal des vergangenen Jahres stark gewachsen und hat entscheidend dazu beigetragen, dass sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt von ihrem Einbruch in der Pandemie erholt hat. Analysten hatten mit einer nachlassenden Dynamik bei den Ausfuhren gerechnet, da die Nachfrage nach Schutzausrüstung und elektronischen Produkten für die Arbeit im Homeoffice nachließ. Die Daten vom Mittwoch zeigten jedoch, dass die Exporte im vergangenen Monat trotz der zunehmenden Unsicherheit über globale Logistikengpässe und Chinas Energieknappheit weiterhin ein solides Wachstum verzeichneten. Die chinesischen Importe stiegen im September um 17,6 Prozent - ein deutlicher Rückgang gegenüber 33,1 Prozent im August und auch geringer als die von den befragten Ökonomen erwartete Zunahme um 19,1 Prozent. Chinas Handelsüberschuss betrug 66,76 Milliarden US-Dollar, gegenüber 58,3 Milliarden Dollar im August. Ökonomen hatten mit einem Rückgang des Handelsüberschusses auf 50,5 Milliarden Dollar gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages (vor Börsenbeginn):

- US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,3% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+4,0% gg Vj 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 21./22. September 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.333,75 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.624,75 -0,2% Nikkei-225 28.175,10 -0,2% Hang-Seng-Index KEIN HANDEL Kospi 2.944,78 +1,0% Shanghai-Composite 3.552,30 +0,2% S&P/ASX 200 7.272,50 -0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Weiter belasten Inflationssorgen das Sentiment, heißt es. So betrachtet der Internationale Währungsfonds (IWF) den jüngsten Anstieg der Inflation zwar als vorübergehendes Phänomen - warnt allerdings vor einem Anstieg der Inflationserwartungen in den USA, wie aus dem aktuellen Weltwirtschaftsausblick hervorgeht. Es herrsche zudem Zurückhaltung vor dem Beginn der Berichtssaison in den USA im weiteren Verlauf der Woche. Hier wird vor allem darauf geschaut, wie sich die gestiegenen Energiepreise und die Lieferkettenprobleme auf die Ergebnisse der Unternehmen ausgewirkt haben. An der Börse in Hongkong ist der Handel aufgrund einer Taifun-Warnung für den Mittwoch abgesagt worden. Der Schanghai-Composite dreht leicht ins Plus. Positiv wird der kräftige Anstieg der chinesischen Exporte im September gewertet, der höher ausfiel als von den Ökonomen erwartet. Der Nikkei-225 in Tokio reduziert sich leicht. Etwas belastend wirken hier die Maschinenbauaufträge für August, die entgegen der Prognose einen Rückgang aufwiesen.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Amgen bauten ihr Minus aus dem regulären Handel noch leicht aus. Hier hatten die Titel 2,3 Prozent eingebüßt und waren auf den tiefsten Stand seit April 2020 gefallen. Grund waren Sorgen, dass die Zahlen des Biotechnologieunternehmens für das dritte Quartal, die am 2. November bekannt gegeben werden, die Markterwartungen verfehlen könnten. Einige Analysten haben sich diesbezüglich negativ geäußert. Die Papiere gaben nachbörslich um weitere 0,2 Prozent nach. Für die Qualcomm-Aktie ging es dagegen um 1,3 Prozent nach oben. Der Halbleiterhersteller hat ein Aktienrückkauf-Programm im Volumen von 10 Milliarden Dollar angekündigt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.378,34 -0,3% -117,72 +12,3% S&P-500 4.350,64 -0,2% -10,55 +15,8% Nasdaq-Comp. 14.465,93 -0,1% -20,28 +12,2% Nasdaq-100 14.662,11 -0,4% -51,62 +13,8% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 780 Mio 702 Mio Gewinner 1.987 1.417 Verlierer 1.302 1.826 Unverändert 148 162

Etwas leichter - Die Blicke richteten sich auf die am Mittwoch startende Berichtssaison zum dritten Quartal. Die Anleger haben vor allem ein Auge darauf, wie sich Inflation und Lieferkettenprobleme auf die Ergebniszahlen der Unternehmen ausgewirkt haben. Zudem werden am Mittwoch die US-Verbraucherpreise für September weiteren Aufschluss über die aktuelle Teuerung in den USA liefern. Angesichts dessen blieben die Investoren in Wartestellung. Hauptthema blieb die Inflation, die zunehmend Sorge bereitet. General Motors (+1,5%) erhält von dem Zulieferer LG Electronics fast die gesamten Kosten in Höhe von 2 Milliarden Dollar für den Rückruf von Chevrolet Bolt-Elektromodellen, nachdem diese wegen der Gefahr von Batteriebränden in die Werkstätten gerufen worden waren. Der Pharmakonzern Merck & Co (-0,4%) hat wie bereits zuvor angekündigt bei der US-Arzneimittelbehörde FDA einen Antrag auf Notfallzulassung für das erste Medikament zur Behandlung von Covid-19-Erkrankungen auf Tablettenbasis eingereicht. Die Aktie des an der Nasdaq gelisteten Tübinger Biopharma-Unternehmens Curevac will seinen Covid-19-Impfstoff der ersten Generation nun doch nicht mehr auf den Markt bringen, sondern sich auf die zweite Generation konzentrieren. Die Aktie gab an der US-Börse um 4,6 Prozent nach.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,34 3,2 0,31 22,5 5 Jahre 1,06 0,5 1,06 70,4 7 Jahre 1,38 -1,8 1,40 73,1 10 Jahre 1,57 -4,4 1,61 65,0 30 Jahre 2,09 -7,9 2,16 43,8

Die Rendite zehnjähriger Papiere gab 4,4 Basispunkte nach und fiel unter die Marke von 1,60 Prozent, nachdem der US-Staatsanleihemarkt am Vortag wegen des Columbus Day geschlossen hatte. Wegen den Inflationserwartungen standen die Anleihe-Notierungen jüngst deutlich unter Druck, was zu steigenden Renditen geführt hatte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1551 +0,2% 1,1531 1,1560 -5,4% EUR/JPY 131,08 +0,1% 131,00 130,88 +4,0% EUR/GBP 0,8487 +0,0% 0,8487 0,8503 -5,0% GBP/USD 1,3611 +0,2% 1,3588 1,3594 -0,5% USD/JPY 113,47 -0,1% 113,62 113,22 +9,9% USD/KRW 1.194,93 -0,2% 1.197,79 1.199,38 +10,1% USD/CNY 6,4465 -0,0% 6,4490 6,4565 -1,2% USD/CNH 6,4496 -0,1% 6,4570 6,4599 -0,8% USD/HKD 7,7809 -0,0% 7,7819 7,7816 +0,4% AUD/USD 0,7336 -0,2% 0,7350 0,7351 -4,8% NZD/USD 0,6937 +0,1% 0,6931 0,6944 -3,4% Bitcoin BTC/USD 55.443,51 -1,1% 56.053,26 57.410,50 +90,9%

Der Dollar zeigte sich erneut fest, befördert von der Erwartung eines baldigen Taperings der US-Notenbank. Der DXY-Dollarindex gewann 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,65 80,64 +0,0% 0,01 +68,6% Brent/ICE 83,47 83,42 +0,1% 0,05 +64,6%

Der Preis für WTI notierte nahezu unverändert, nachdem er am Vortag auf den höchsten Stand seit sieben Jahren gestiegen war. Der Preis für Brent gab etwas nach. Teilnehmer erwarten in nächster Zeit indes einen weiter aufwärts gerichteten Markt. Im asiatischen Handel zeigen sich die Ölpreise wenig verändert. Teilnehmer verweisen auf einen Bericht, wonach die Atom-Gespräche mit dem Iran schon diese Woche wieder aufgenommen werden könnten. Sollte es hier zu einer Einigung kommen, dürfte mehr iranisches Öl an den Markt kommen und die Preise drücken.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.762,53 1.760,08 +0,1% +2,46 -7,1% Silber (Spot) 22,69 22,58 +0,5% +0,12 -14,0% Platin (Spot) 1.012,30 1.011,05 +0,1% +1,25 -5,4% Kupfer-Future 4,35 4,33 +0,5% +0,02 +23,3%

Der Goldpreis legte etwas zu, getrieben von Inflationserwartungen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

BÖRSE HONGKONG

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 13, 2021 01:54 ET (05:54 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.