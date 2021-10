...und gibt seine Arbeiten an Covid-19 auf. Was tun? Jetzt zu verkaufen, macht keinen Sinn mehr, obwohl ein Boden nicht zu fin-den ist. Auf der Gegenseite bildet sich eine neue Chance, um den Verlust wieder einzuspielen: In MODERNA nach der scharfen Korrektur von 40 %. Alles Weitere lesen Sie in der nächsten Actien-Börse.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



