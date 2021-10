Ruhe vor dem Sturm? Der DAX wird mit einer ruhigen Note in den Mittwoch starten. Aktuell notiert der deutsche Leitindex rund 0,1 Prozent höher bei 15.160 Zählern. In New York schlossen die Börsen am Vortag etwas leichter, jedoch lag das Handelsvolumen deutlich unter dem Durchschnitt. In Asien haben positive Exportdaten aus China auf den Festlandbörsen die Kurse positiv beeinflusst. Tokio hingegen tendierte schwächer. Vor US-Handelsbeginn wird heute die US-Großbank JP Morgan ihre Bücher zum Q3 öffnen. ...

