Tenn Capital Limited ("Tenn Capital"), ein Anbieter kurzfristiger Kredite, meldete eine Finanzierungsfazilität und JV-Partnerschaft mit von Elliott Advisors (UK) Limited und seinen verbundenen Unternehmen (zusammen "Elliott") beratenen Fonds. Elliott wird Mittel in Höhe von bis zu 300 Mio. GBP für den Ausbau des Angebots von Tenn Capital bereitstellen.

Tenn Capital bietet durch britische und ausgewählte internationale Wohnimmobilien besicherte kurzfristige Darlehen an, die den Kreditnehmern eine rasche Liquiditätsbeschaffung ermöglichen. Das Unternehmen setzt den Fokus auf hochwertige Darlehen und komplexe Kreditszenarien. Mithilfe der neuen Fazilität, die Elliott bereitstellt, kann Tenn Capital, seinen Kreditaufgaben auf globaler Ebene nachkommen.

Matt Watson, CEO von Tenn Capital, sagte:

"Wir freuen uns, dieses Joint Venture mit einem der renommiertesten Häuser im globalen Finanzwesen ankündigen zu können. Gemeinsam mit Elliott wird Tenn den Sektor mit frischem Kapital versorgen. Wir haben Finanzierungsangebote von verschiedenen potenziellen Partnern erhalten, aber es war uns sehr wichtig, einen Partner zu finden, der unsere Vision, Bereitschaft zur Kreditvergabe und Risikoeinstellung versteht. In Elliott haben wir diesen Partner gefunden und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei der Erweiterung unseres Kreditangebots.

Ich bin stolz auf unser Team, das die Infrastruktur von Tenn Capital innerhalb so kurzer Zeit aufgebaut hat. Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung ist ein Zeichen für die Solidität unserer Systeme, Prozesse und Kredite, die Tenn Capital in den kommenden Jahren viel Kraft verleihen werden."

Nigel Le Quesne, Chairman von Tenn Capital, führte aus:

"Für die Weiterentwicklung des Angebots von Tenn Capital ist dies ein bedeutender Moment, und es ist eine Bestätigung der Führungsqualitäten von Matt sowie die harte Arbeit des restlichen Teams, dass sich diese Gelegenheit so früh in der Entwicklung des Unternehmens ergeben hat.

Wir sind jetzt in der Lage, Kapital in verschiedenen Szenarien bereitzustellen, in denen die traditionelleren Kreditgeber wenig Interesse an einer Leistungserbringung haben, und dienen so als wichtige Finanzierungsquelle für legitime Kunden, die in der Vergangenheit von den etablierten Instituten nicht ausreichend bedient wurden."

Über Tenn Capital

Tenn Capital, ein neuer Kreditgeber, bietet kurzfristige, mit Wohnimmobilien besicherte Darlehen für vermögende Kreditnehmer und komplexe Transaktionen.

Tenn Capital bietet Darlehen im Vereinigten Königreich, im Ausland und an ausgewählten internationalen Standorten in Fällen an, in denen der Kreditnehmer schnelle Liquidität benötigt, um auf ein Problem oder eine Chance zu reagieren.

Tenn Capital bietet kurzfristige Darlehen von 1 bis zu 20 Mio. GBP an, die mit erstklassigen Wohnimmobilien besichert sind.

Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2021 von Matt Watson, ehemaliger Managing Director von Sancus Islay Robinson CEO von Enness Global Mortgages Hugh Wade-Jones MD von Enness Global Mortgages Nigel Le Quesne CEO von JTC PLC

Auch wenn es sich formal betrachtet um ein Start-up handelt, verfügt das Gründungsteam von Tenn Capital über umfangreiche internationale Erfahrungen bei Immobilien, Finanzen und Unternehmensdienstleistungen.

Über Elliott

Elliott Investment Management L.P. verwaltet ein Vermögen von rund 48 Milliarden Dollar. Der Flagship-Fonds, Elliott Associates, L.P., wurde 1977 gegründet und ist damit einer der am längsten unter konstantem Management geführten aktiven Fonds seiner Art. Zu den Investoren der Elliott-Fonds zählen Pensionskassen, Staatsfonds, Stiftungen und Stiftungsvermögen, Dachfonds, vermögende Einzelpersonen und Familien sowie Mitarbeiter des Unternehmens. Elliott Advisors (UK) Limited ist ein Unternehmen von Elliott Investment Management L.P.

