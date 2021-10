Andrea Alboni, General Manager Western Europe bei Universal Robots, wird die nächsten drei Jahre im Vorstand der VDMA Fachabteilung Robotik tätig sein. Der Cobot-Experte will sich in der kommenden Amtsperiode bis 2024 dafür einsetzen, das Thema Mensch-Roboter-Kollaboration weiter zu forcieren. "Ich freue mich sehr, weiterhin die Gelegenheit zu haben, über meine Tätigkeit im VDMA auf die hochdynamischen Entwicklungen in der Automatisierungsbranche aufmerksam zu machen", kommentiert Andrea Alboni seine Wiederwahl. Das Vorstandsmitglied rückt dabei besonders die Entlastung von qualifizierten Mitarbeitenden ...

