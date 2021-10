Die aktuell längste Serie: Acuity Brands mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 19.46%) - die längste Serie dieses Jahr: DWS Group 13 Tage (Performance: 12.08%). Tagesgewinner war am Dienstag Ballard Power Systems mit 8,58% auf 14,94 (77% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 13,01% - vor SolarEdge mit 7,80% auf 298,41 (154% Vol.; 1W 15,35%) und Nikola mit 7,68% auf 11,36 (59% Vol.; 1W 12,25%). Die Tagesverlierer: Baumot Group mit -36,73% auf 0,01 (2% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -40,00%), paragon mit -13,03% auf 8,28 (591% Vol.; 1W -11,73%), Ibiden Co.Ltd mit -6,58% auf 42,60 (0% Vol.; 1W 0,95%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Microsoft (10528,53 Mio.), Advanced Micro Devices, Inc. (7151,1) und Nvidia (6702,92) ....

