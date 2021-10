Schwäbisch Hall (ots) -Die große Herausforderung bei dieser Badrenovierung waren die geringen Platzverhältnisse. Moderner, offener sollte das neue Bad werden und zudem noch eine stilvolle KLAFS Sauna beinhalten für mindestens zwei Personen. Entstanden ist eine kleine aber umso gemütlichere Bad-Wellnessoase mit viel Liebe zum Detail.An die alte Badeinrichtung vor der Renovierung erinnert rein gar nichts mehr. Mit viel Fingerspitzengefühl und einer optimalen Raumausnutzung ist es gelungen das Maximum aus der sieben Quadratmeter großen Nasszelle herauszuholen.Das Highlight des neu gestalteten Badzimmers ist die maßgeschneiderte Sauna CASENA (https://www.klafs.de/sauna/casena.html)von KLAFS. Mit ihrer freischwebenden Winkelliege und der integrierten Glasfront zieht die CASENA (https://www.klafs.de/sauna/casena.html)zu Recht alle Blicke auf sich. Mit der rustikalen Holzwahl des "sonnenverbrannten Altholzes" und der großzügigen Glasfront wurde eine perfekte Balance zwischen Tradition und Moderne gefunden. Das lebhaft gezeichnete Holz wird von den klaren Linien reizvoll kontrastiert. Und die dimmbare Rückenlehnen-Beleuchtung SUNSET vermittelt eine angenehme, intime Stimmung während des Saunierens.Um den verfügbaren Raum in der Saunakabine trotz des Nischen-Einbauorts möglichst optimal zu nutzen, wurde der BONATHERM-Unterbank-Saunaofen eingebaut. Und mit dem patentierten SANARIUM von KLAFS lassen sich gleich fünf verschiedene Badeformen in einer Kabine genießen - vom klassischen Saunabad, Warmluftbad, Tropenbad, Aromabad bis hin zum Softdampfbad. Aufgüsse sind natürlich dennoch problemlos möglich - dank der unauffällig in die Liegenblende eingelassenen Aufgussklappe.In dieser Sauna dreht sich alles um Symmetrie, Harmonie und Wohlgefühl. Absolut kein irritierender Faktor soll die Gedanken davon abhalten, zur Ruhe zu kommen.Die vollständige Pressemitteilung mit zusätzlichen Bilder, auch einer Vorher-Ansicht des Badezimmers, ist im KLAFS Pressebereich (https://www.klafs.de/unternehmen-klafs/presse/presseinformationen.html) zu finden.Pressekontakt:Pressekontakt:Deutschland:Franziska BürkleT +49 791 501 418franziska.buerkle@klafs.depresse@klafs.deÖsterreich:Petra StegmaierT +43 5335 2330 122petra.stegmaier@klafs.atSchweiz:Bianca SchilterT +41 41 767 00 10bianca.schilter@klafs.chOriginal-Content von: KLAFS GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80312/5044952