Der Euro hat am Mittwoch in der Früh leicht gegen den US-Dollar zugelegt. Die Gemeinschaftswährung hielt gegen 9 Uhr bei 1,1551 Dollar, lag damit aber nur knapp über den zuletzt erreichten neuen Jahrestiefs bei 1,1523 Dollar. Am Vorabend war der Euro mit 1,1530 Dollar gehandelt worden war. Die generelle Risikoaversion an den Märkten dürfte derzeit eher dem Dollar zugutekommen, schreiben die Analysten ...

