Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen legten zunächst zu, bevor sie im späteren Handel in die Verlustzone drehten, so die Analysten der Nord LB.Enttäuschende Konjunkturdaten seien nur zeitweise eine Unterstützung gewesen. US-Staatsanleihen seien als sicher empfundene Alternativen nach dem verlängerten Wochenende (Feiertag am Montag) vor allem wegen der eher trüben internationalen Aktienmarktstimmung gefragt gewesen. ...

