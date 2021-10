DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen starten etwas fester - SAP mit Ausblick fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Im Fokus steht klar die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise (CPI) am Nachmittag. Sollten die ohnehin schon sehr hohen Erwartungen von 5,3 Prozent Plus zum Vorjahr überboten werden, könnten die US-Renditen weiter nach oben ziehen und die Aktienmärkte belasten. Dazu wird auch noch das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung veröffentlicht, was die Stimmungslage zwischen Falken und Tauben mit Blick auf die Geldpolitik spiegeln dürfte.

IWF warnt vor Inflationsrisiken

Der Inflationsdruck scheint nun auch stärker über den US-Arbeitsmarkt und nicht nur Energie- und Produktpreise zu kommen. Denn der JOLTS-Bericht zeigte eine Rekordzahl von Jobwechseln bei US-Arbeitnehmern, um höhere Löhne zu erzielen. Der IWF hat gestern in seinem jüngsten Wirtschaftsausblick vor den gestiegenen Inflationsrisiken gewarnt. Die Zentralbanken müssten sehr wachsam sein. Der DAX gewinnt bei einem zurückhaltenden Geschäft 0,2 Prozent auf 15.183, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,1 Prozent auf 4.060 nach oben.

Daneben gab es aus China stärkere Export-, aber schwächere Importdaten. In Europa wird auf die Zahlen zur Industrieproduktion geblickt und die Berichtssaison der Banken startet in den USA mit JP Morgan am Mittag.

Positiv werden die Umsatzdaten von LVMH (+1%) im Handel aufgenommen. Das Luxusgüter-Konglomerat hatte am Vorabend die Umsätze im dritten Quartal vermeldet und die Analystenschätzungen überboten. Gut sei vor allem, dass das hochmargige Leder- und Modegeschäft gut gelaufen sei, kommentieren die Analysten der Citi. Organisch sei es dort um 20 Prozent zum Vorjahr nach oben gegangen, was auch ein gutes Zeichen für Hermes (+0,9%), Kering (-0,2%) und Moncler (+0,9%) sei. Umsatztreiber sei dabei eine scharfe Erholung des Geschäfts in Europa gewesen.

Als weitere schlechte Nachrichten für Bayer (-1,7%) werten Händler, dass es erneut Zweifel am Absatz der Cash-Cow Aspirin geben könne. Denn wie die New York Times berichtet, sollen kleine Aspirin-Dosen nicht als uneingeschränkt geeignet zur Vorbeugung gegen Herzinfarkt oder Schlaganfall gesehen werden. Die neuen Richtlinien gehen von der U.S. Preventive Services Task Force aus. "Das könnte einen für sicher gehaltenen Grundumsatz belasten", meint ein Händler. Konkrete Folgen dieser Empfehlung müssten jedoch noch abgewartet werden.

Nach dem erneut leicht erhöhten Ausblick legen SAP 3,3 Prozent zu. Denn obwohl SAP dies zuvor schon zweimal in diesem Jahr getan habe, sei die Aktie seit dem Frühjahr nur in einer impulslosen Seitwärtsbewegung verblieben. Wichtig für den Markt sei, dass der Gewinntreiber das zukunftsträchtige Cloud-Geschäft sei. Hier gebe es eine Wachstumsbeschleunigung, was die sonst bei allen ehemaligen Corona-Profiteuren vorherrschende Sorge vertreibe, dass mit Abklingen der Pandemie die Wachstumsraten ihren Höhepunkt überschritten hätten.

Zwischenbericht von Just Eat Takeaway überzeugt nicht

Für Just Eat Takeaway geht es im frühen Handel um 3,7 Prozent nach unten. Der Zwischenbericht für das dritte Quartal wird an der Börse mit Enttäuschung aufgenommen. Nach Angaben der Citigroup sind die Auftragseingänge 2 Prozent unter den Schätzungen geblieben. Den Ausblick für das Gesamtjahr hat das Unternehmen allerdings bestätigt. Im Gefolge geben Delivery Hero um 1,1 Prozent nach.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.059,81 +0,1% 4,72 +14,3% Stoxx-50 3.526,99 -0,2% -8,38 +13,5% DAX 15.183,15 +0,2% 36,28 +10,7% MDAX 33.680,95 +0,2% 56,28 +9,4% TecDAX 3.626,90 +1,2% 43,44 +12,9% SDAX 16.286,37 +0,6% 98,55 +10,3% FTSE 7.098,04 -0,5% -32,19 +10,4% CAC 6.532,40 -0,2% -15,71 +17,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,11 -0,02 +0,47 US-Zehnjahresrendite 1,58 +0,00 +0,66 DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1550 +0,2% 1,1531 1,1544 -5,4% EUR/JPY 131,21 +0,2% 131,00 131,20 +4,1% EUR/CHF 1,0734 +0,0% 1,0744 1,0736 -0,7% EUR/GBP 0,8479 -0,1% 0,8487 0,8486 -5,1% USD/JPY 113,59 -0,0% 113,62 113,65 +10,0% GBP/USD 1,3622 +0,3% 1,3588 1,3603 -0,3% USD/CNH 6,4490 -0,1% 6,4570 6,4530 -0,8% Bitcoin BTC/USD 54.782,51 -2,3% 56.053,26 56.435,26 +88,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,63 80,64 -0,0% -0,01 +68,5% Brent/ICE 83,31 83,42 -0,1% -0,11 +64,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.765,09 1.760,08 +0,3% +5,01 -7,0% Silber (Spot) 22,76 22,58 +0,8% +0,19 -13,8% Platin (Spot) 1.015,75 1.011,05 +0,5% +4,70 -5,1% Kupfer-Future 4,34 4,33 +0,3% +0,01 +23,1% ===

