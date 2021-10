DJ Bitkom Deutscher Handel wegen Corona-Effekt so digital wie nie

BERLIN (Dow Jones)--Die Corona-Pandemie hat sich als entscheidender Treiber des Online-Handels erwiesen. Deutlich mehr Einzelhändler verkaufen ihre Waren im Netz und für neun von zehn Händlern hat Digitalisierung an Bedeutung gewonnen, ergab eine repräsentative Befragung von mehr als 500 stationär oder online tätigen Groß- und Einzelhändlern in Deutschland, die im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt wurde. Der Einzelhandel in Deutschland sei so digital wie nie.

"Die Corona-Pandemie war für einen großen Teil der Handelsunternehmen ein Weckruf. Viele haben die Digitalisierung in den vergangenen zwei Jahren vorangetrieben und sich online ein zweites Standbein aufgebaut", sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. "Spätestens jetzt ist klar: Eine gute Online-Präsenz ist für Einzelhändler kein Nice-to-have - sie ist Pflichtprogramm."

Aktuell verkaufen laut Umfrage 85 Prozent der Einzelhändler ihre Waren komplett oder parallel zu einem stationären Geschäft im Internet. 2019 waren es mit 58 Prozent noch deutlich weniger, so Bitkom. Insbesondere Plattformen spielten eine entscheidende Rolle.

Demnach besitzen zwei Drittel der Einzelhändler eigene Social-MediaProfile, um auf sich aufmerksam zu machen. Ein Drittel bezahlt für Anzeigen etwa in Form von gesponserten Posts. Insgesamt sind fast drei Viertel auf Facebook, Instagram und Co. aktiv - doppelt so viele wie vor zwei Jahren, als es 28 Prozent waren. Auch die Zusammenarbeit mit Influencern hat während der vergangenen beiden Jahre deutlich an Bedeutung gewonnen.

Zudem baue der stationäre Handel seine digitalen Services aus. An der Kasse bieten mittlerweile 8 von 10 Einzelhändlern (79 Prozent) die Möglichkeit an, bargeldlos via Smartphone oder Smartwatch zu bezahlen. Vor Corona waren es erst 44 Prozent.

Allerdings seien nur die wenigsten der befragten Unternehmen bereit, dauerhaft Geld in die Digitalisierung zu stecken. Lediglich 2 Prozent der Handelsunternehmen wollen Jahr für Jahr in die Digitalisierung investieren, erklärte Bitkom.

