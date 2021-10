Würzburg (ots) -Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl läuten die Winterzeit ein und eröffnen den XXXLutz Weihnachtsmarkt 2021! Im Sortiment befinden sich für jeden Wohnstil die passenden Accessoires und Geschenk-Ideen: Klassisches Rot und Grün, winterliches Blau sowie stylisches Rosé und Gold geben diese Saison den Ton an!Christmas Classics bei XXXLutzDie Christmas Classics auf dem XXXLutz Weihnachtsmarkt versprühen daheim ein weihnachtliches Flair wie aus Kindertagen. Die Serie beinhaltet Accessoires und Geschenk-Ideen, die von kräftigem Rot, Waldgrün und Cremeweiß sowie von verschiedenen Brauntönen geprägt sind. Damit machen die Christmas Classics der allseits beliebten Weihnachts-Tradition alle Ehre! Durch diese typisch weihnachtliche Farbauswahl wird zuhause ein feierliches und einladendes Ambiente kreiert. Für besondere Begeisterung bei Groß und Klein sorgen die XXXLutz Adventskalender, welche die Winterzeit mit zahlreichen süßen Überraschungen noch schöner machen! Das umfangreiche Sortiment bei XXXLutz erstreckt sich von klassischem Weihnachtsbaumschmuck und Lichterketten über stylische Windlichter, stimmungsvolle Kerzen und bezaubernde Schneekugeln bis hin zu süßen Weihnachtsmann- und Rentier-Figuren. Dabei sind die klassischen Christmas-Accessoires auf den XXXLutz Weihnachtsmärkten absolut zeitlos - und sie harmonieren mit jedem Wohnstil!Bright Luxury für ein glamouröses WeihnachtsfeelingGlamourös, modern und gemütlich - das ist die Accessoire-Serie Bright Luxury von XXXLutz! Diese versprüht in jedem Zuhause ein prunkvolles Ambiente und taucht die Weihnachtsfeiertage in ein besonders luxuriöses Flair. Dieses verzauberte Feeling entsteht vor allem durch die Kombination verschiedener Gold- und Cremetöne mit Schneeweiß, die gemeinsam eine stylische Symbiose eingehen und traumhaft schöne Weihnachtstage in den eigenen Wohnräumen ermöglichen. Die trendigen Weihnachts-Accessoires passen perfekt zu einem Wohnstil mit luxuriösem Touch, harmonieren aber auch mit einem zeitlosen Interieur oder dem beliebten Skandinavischen Stil. Gemütlich wird es daheim mit cremefarbenen Polstermöbeln, flauschigen Decken sowie weißen, grauen oder braunen Lammfellen und weichen Kissen. Abgerundet wird der glamouröse Look mit goldenen Highlights: dazu gehören Kerzenständer oder Spiegel mit goldenen Rahmen sowie kleine Engels- oder Weihnachtsbaum-Figuren, die auf der Anrichte oder dem Esstisch platziert werden können.Winter Joy in Blau und GoldKaum eine Farbe passt besser zur kühlen Jahreszeit als frostiges Blau! Die coolen Eyecatcher bei XXXLutz sind eine tolle Alternative zu klassischen Weihnachtsfarben, denn damit entsteht zuhause ein zauberhaftes Flair. Durch das Zusammenspiel der winterlichen Blautöne mit einem Hauch von Silbergrau und einigen Akzenten in Brauntönen lassen sich die eigenen vier Wände in ein echtes Winter-Wonderland verwandeln. Dadurch entsteht ein einladendes Ambiente, welches den Weihnachtsfeiertagen ein entspanntes Flair verleiht. Zu einer zeitgemäßen Weihnachts-Version wird der cosy Look in Kombination mit goldenen Akzenten. Umsetzen lässt sich das beispielsweise mit modernen Tischläufern sowie nachtblauen Tellern, Tassen und Schüsseln mit goldenem Rand. Diese ergeben mit goldenen Platten und Kerzenständern ein besonders festliches Ambiente bei Tisch. Das weihnachtliche Feeling wird mit naturnahen Holz-Akzenten in Form von geflochtenen Körben und gebundenen Kränzen aus Tannenzweigen sowie einigen Accessoires und Textilien in winterlichem Weiß perfekt abgerundet.Magical Garden: Weihnachten mit märchenhaftem FlairDie Magie der Weihnachtsfeiertage wird mit der zauberhaften Serie Magical Garden perfekt untermalt, denn damit erhalten die eigenen vier Wände ein märchenhaftes Flair. Mit dieser zeitgemäßen Interpretation wird in den Wohnräumen durch den Einsatz sanfter Farbtöne wie Puderrosa, Pink, Creme und Weiß eine feierliche Stimmung kreiert, in der sich die ganze Familie wohlfühlt. Teil des verspielten Weihnachts-Sortiments bei XXXLutz sind zum Beispiel pastellfarbener Christbaumschmuck, opulente Vasen, romantische Windlichter sowie Stumpenkerzen in Rosé. Der ideale weihnachtliche Blickfang für diesen zauberhaften Wohnstil sind Kränze aus Christbaumkugeln in verschiedenen Rosé- und Cremetönen. In einem schlichten und modernen Einrichtungsstil mit einer hellen und ruhigen Farbpalette kommen die roséfarbenen Accessoires besonders gut zur Geltung.Festliche Must-Haves auf den XXXLutz WeihnachtsmärktenBei XXXLutz wird in diesem Jahr ein besonders vielseitiges Weihnachts-Sortiment geboten: Kund*innen können sich auf einen liebevoll dekorierten Weihnachtsmarkt freuen, der trendige Accessoires und Geschenk-Ideen präsentiert. 2021 ist vor allem das Gesamtbild im eigenen Zuhause relevant, denn in einem rundum stimmig eingerichteten Wohnraum wird Weihnachten besonders schön und gemütlich! Darum beginnt die Festtags-Dekoration in diesem Jahr bereits bei der Wandgestaltung: für jeden Wohnstil gibt es auf dem XXXLutz Weihnachtsmarkt die passende Motivtapete. Damit lässt sich daheim ein besonders harmonisches Ambiente kreieren, das mit den passenden Accessoires abgerundet werden kann. Natürlich dürfen auch in diesem Jahr beliebte Christmas-Must-Haves, wie ein Weihnachtsbaum mit stylischen Kugeln und einer funkelnden Christbaumspitze, nicht fehlen. Lichterketten und LED Weihnachtsbaumbeleuchtung, die per Fernbedienung bequem von der Couch aus an- und ausgeschaltet werden können, sorgen für eine stimmungsvolle Beleuchtung. Mit Windlichtern und Kerzen, welche passend zu der Einrichtung ausgewählt werden, entsteht daheim ein festliches Ambiente für ein rundum gelungenes Weihnachtsfest!Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 320 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 48 XXXLutz Einrichtungshäuser und 44 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,1 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld bietet.Pressekontakt:Volker MichelsPressesprecherE-Mail: presse@xxxlgroup.comBDSK Handels GmbH & Co. KGMergentheimerstr. 5997084 WürzburgOriginal-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158011/5045038