Franchise-Unternehmen, die mit der Lizenz und Marke einer Gruppe arbeiten, haben die Wirtschaftskrise gut überstanden. 2021 gab es in Österreich 495 Franchise-Systeme wie zum Beispiel McDonald's, FitInn oder Backwerk. 9.600 Unternehmerinnen Unternehmer arbeiteten mit einer Lizenz eines Franchise-Systems und beschäftigten dabei an 12.000 Standorten 87.000 Menschen, teilte der Franchise-Verband am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...